В Москве рейсовый автобус врезался в фонарный столб
Вечером в понедельник, 25 февраля, в Москве рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего врезался в фонарный столб.
На юге Москвы произошла авария с участием рейсового автобусаФото: предоставлено очевидцем
Как рассказали «Комсомольской правде» очевидцы, авария произошла на проспекте Андропова. Свидетели случившегося прислали кадры с места происшествия.
Причины ДТП выясняют сотрудники ГИБДДФото: предоставлено очевидцем
Сейчас медики «Скорой помощи» осматривают троих пострадавших. Число людей, получивших травмы в ДТП, уточняется.
На месте аварии работают медики «Скорой помощи»Фото: предоставлено очевидцем
В пресс-службе столичного главка ГИБДД информацию об аварии с участием рейсового автобуса на юге Москвы подтвердили, уточнив, что легковой автомобиль и автобус столкнулись у дома 50 в Коломенском проезде.
Последствия аварииФото: предоставлено очевидцем
«В результате столкновения автобус врезался в мачту освещения. На месте работают сотрудники ГИБДД и «Скорой помощи», - рассказали в пресс-службе ведомства.
Число пострадавших уточняетсяФото: предоставлено очевидцем
Автоинспекторы устанавливают причины и виновника аварии.
Автобус врезался в фонарный столбФото: предоставлено очевидцем
ИСТОЧНИК KP.RU