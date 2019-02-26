В Москве рейсовый автобус врезался в фонарный столб

Вечером в понедельник, 25 февраля, в Москве рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего врезался в фонарный столб.

На юге Москвы произошла авария с участием рейсового автобусаФото: предоставлено очевидцем

Как рассказали «Комсомольской правде» очевидцы, авария произошла на проспекте Андропова. Свидетели случившегося прислали кадры с места происшествия.

Причины ДТП выясняют сотрудники ГИБДДФото: предоставлено очевидцем

Сейчас медики «Скорой помощи» осматривают троих пострадавших. Число людей, получивших травмы в ДТП, уточняется.

На месте аварии работают медики «Скорой помощи»Фото: предоставлено очевидцем

В пресс-службе столичного главка ГИБДД информацию об аварии с участием рейсового автобуса на юге Москвы подтвердили, уточнив, что легковой автомобиль и автобус столкнулись у дома 50 в Коломенском проезде.

Последствия аварииФото: предоставлено очевидцем

«В результате столкновения автобус врезался в мачту освещения. На месте работают сотрудники ГИБДД и «Скорой помощи», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Число пострадавших уточняетсяФото: предоставлено очевидцем

Автоинспекторы устанавливают причины и виновника аварии.