Погода в Москве в марте и апреле 2019 года: Синоптики обещают позднюю весну

Вместо февральских метелей дождь, вместо свежего снега - глубокие лужи... Февраль-2019 в Москве завершается аномально теплой погодой - сейчас температура на 7 градусов выше, чем положено по климатическим нормам, а средняя за месяц на 5 с лишним градусов зашкаливает за средние цифры.

Может, с зимой на этом все? Дальше будет только теплее, снег растает, травка зазеленеет? Увы: зима заканчивается лишь по календарю, предупреждают синоптики в своих прогнозах на март и апрель 2019 года. Март и обычно-то в средней полосе зимний месяц с точки зрения погоды. А в этом году весна будет поздней даже по сравнению с климатическими нормами.

Прогноз Гидрометцентра России на последние февральские дни и самое начало календарной весны такой:

В среду, 27 февраля, под утро подморозит до -8 градусов, днем -1...-6. Облачно, с прояснениями, местами будет сыпать снег.

В четверг, 28 февраля, ночью до -10 градусов, днем снова оттепель, -3...+2. Пасмурно, с мокрым снегом.

В пятницу, 1 марта, круглые сутки температура около ноля градусов (-3...+2), облачно, с мокрым снегом или дождем. Однако к вечеру первого весеннего дня похолодает до -8 градусов. На дорогах - сильная гололедица, потому как все лужи превратятся в каток.

В субботу, 2 марта, ночью подморозит до -12 градусов, днем тоже вполне зимние -3...-8 градусов. Облачно, с прояснениями, местами возможен небольшой снег.

В воскресенье, 3 марта, ночные холода окрепнут до -14 градусов, а вот днем теплее, чем накануне, 0...-5.

В понедельник, 4 марта, ночью не ниже -6 градусов, днем оттепель до +3. Пасмурно и сыро.

В целом же март-2019 в Москве будет на 1 - 2 градуса холоднее, чем обычно, прогнозируют синоптики центра "Фобос". Метеорологическая весна (так называют время, когда среднесуточная температура воздуха становится устойчиво положительной) наступит на неделю - полторы позже срока.

Обычно в Москве это происходит 27 марта, а в этом году - не раньше, чем 7 - 10 апреля. Мало того, по ночам будет ощутимо подмораживать до конца апреля.

Снег, по расчетам экспертов "Фобос", начнет таять лишь после 7 апреля (по климатическим нормам - 2 апреля). А полностью сугробы исчезнут примерно к 20 апреля.