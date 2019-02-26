В Москве прохожие нашли мертвого младенца в мусорном баке

Жуткий случай произошел утром во вторник, 26 февраля, на Бульваре Дмитрия Донского в Северном Бутово. Прямо в мусорном баке один из местных жителей нашел сверток с телом новорожденного. Мужчина сразу вызвал скорую. Но медики лишь констатировали смерть.

Сейчас маму ребенка пытаются установить и найти полицейские.

- По данному факту ведется доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили "КП" в СУ СК РФ по Москве.

Тело ребенка направлено на экспертизу. По предварительным данным, малыш прожил не более трех суток.

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