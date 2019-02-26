В Москве прохожие нашли мертвого младенца в мусорном баке
Маму малыша пытаются установить сотрудники полиции
Маму ребенка пытаются установить и найти полицейские.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Жуткий случай произошел утром во вторник, 26 февраля, на Бульваре Дмитрия Донского в Северном Бутово. Прямо в мусорном баке один из местных жителей нашел сверток с телом новорожденного. Мужчина сразу вызвал скорую. Но медики лишь констатировали смерть.
Сейчас маму ребенка пытаются установить и найти полицейские.
- По данному факту ведется доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили "КП" в СУ СК РФ по Москве.
Тело ребенка направлено на экспертизу. По предварительным данным, малыш прожил не более трех суток.
"Комсомолка" следит за развитием событий.
ИСТОЧНИК KP.RU