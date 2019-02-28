2019-02-28T23:39:02+03:00
Общество

Погода в Москве 1 - 6 марта: Весна начнётся с 15-градусных морозов

Впрочем, скоро потеплеет до +7. Синоптики дали прогноз погоды в Москве на 1 - 6 марта
Юлия СМИРНОВА
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1 марта будет пасмурно и снежно, закружит метель1 марта будет пасмурно и снежно, закружит метельФото: Евгения ГУСЕВА
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Зима в столице завершилась аномальным для февраля теплом. А календарная весна начнётся с резкого похолодания, предупреждают синоптики Гидрометцентра России в своём прогнозе погоды в Москве на 1 - 5 марта.

В пятницу, 1 марта, пасмурно и снежно, закружит метель, ветер будет свистеть с порывами до 17 м/сек. Ненастье принесёт циклон, который движется к столице из Финляндии. Утром и днём около ноля. А к вечеру подморозит до -6…-8 градусов. Будет очень скользко, и водителям, и пешеходам надо быть предельно внимательными на дорогах.

В субботу, 2 марта, ночь будет морозной, -10…-15 градусов. Днем -4…-9, к тому же с порывистым северным ветром. Такая погода на 2 - 3 градуса холоднее, чем положено по климатическим нормам. Зато выглянет солнце и обойдется без снега.

В воскресенье, 3 марта, ночью опять до -15. Днём -1…-6 градусов, облачно, ветрено, пройдёт небольшой снег.

В понедельник, 4 марта, атлантический циклон принесёт новую оттепель. Под утро -2…-7 градусов, а днём уже до +4. Облачно, с прояснениями, временами мокрый снег.

Во вторник, 5 марта, серо и сыро. Ночью -3…+2 градуса, днём до +6.

В среду, 6 марта, под утро около ноля, а днём и вовсе теплынь, +7 градусов.

Кстати, минувшая зима в Москве по средней температуре была на 3 градуса теплее, чем обычно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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