2019-02-27T11:57:46+03:00
Происшествия

В Москве две десятилетние школьницы попали в больницу после драки

Что не поделили девочки, выясняют сотрудники полиции
Анастасия ВАРДАНЯН
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В Москве после драки школьниц двух девочек пришлось госпитализировать.В Москве после драки школьниц двух девочек пришлось госпитализировать.Фото: Александр ГЛУЗ
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Во вторник, 26 февраля, прохожие на улице Поклонной в районе Дорогомилова стали свидетелями драки. Девочки со школьными рюкзаками прямо на улице устроили настоящую бойню: выдирали друг другу волосы, и дубасили друг друга руками и ногами.

В полицию очевидцы звонить не стали и сами разняли дерущихся. А вот скорую пришлось вызвать. Четыре девочки были доставлены в больницу. Две из них с ушибами и тупыми травмами живота госпитализированы. Еще двух после осмотра отправили на лечение домой.

Что стало причиной драки, сейчас выясняют сотрудники полиции.

- Сообщение о происшествии в полицию поступило из медучреждения. Сейчас проводится проверка силами подразделения по делам несовершеннолетних. По результатам будет принято процессуальное решение , - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

По предварительным данным , все девочки учились в одной школе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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