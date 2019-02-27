Дорогой снегопад в Подмосковье: Десятки припаркованных во дворах машин разбиты вдребезги

Крупнейший снегопад за последние 23 года, который прошел 13 февраля, насолил не только водителям на дороге, но и тем, кто оставил свои ласточки просто около дома. Например, в подмосковном Одинцово в этот день с 22 этажа огромная глыба снега упала прямо на припаркованный рядом с домом «Мини-купер». К счастью, самой хозяйки не было внутри — Анна была дома. А когда вышла, то обнаружила свою любимую машину, мягко говоря, помятой: крыша и лобовое стекло продавлены и разбиты. Оказалось, что на последнем этаже дома ставили новые стекла и из-за вибрации снег, находящийся на крыше балкона, упал вниз. Анна сразу же написала заявление в полицию, а через три дня на её машину снова упал снег. С этого же балкона. Девушка намерена подать три исковых заявления.

«Мини-купер» после попадания в него глыбы льда. Фото предоставлено очевидцем

- На днях придёт оценка ущерба. Это примерно 350 тысяч рублей. Моя машина практически полностью разбита. Я подаю в суд на собственника квартиры, на компанию, которая устанавливала ему окна, и на управляющую компанию, которая обслуживает дом, - рассказывает «КП» Анна.

Девушка считает, что кто-то из них троих должен заплатить ей за ремонт автомобиля.

Похожий случай произошел и у Марии. На ее машину также обрушилась лавина с крыши, которая сделала ее авто на пару десятков сантиметров ниже. К счастью, девушки на тот момент в машине не было. А вот отчитываться перед начальством за разбитое служебное авто ей все равно пришлось. Теперь ее работодатель будет подавать иск против управляющей компании из-за ненадлежащей уборки крыши.

Это лишь несколько примеров. А вообще февраль выдался богатым на подобного рода происшествия.