Стали известны причины драки школьниц-третьеклассниц на западе Москвы: девочки решили проучить новенькую

"Прописку" новенькой в худших традициях советской армии организовали третьеклассницы московской школы 67 в районе Дорогомилово. Бойню девочки, на вид божьи одуванчики в милых сарафанчиках с косичками и бантиками, устроили прямо в школьной раздевалке.

10-летнюю Аню* три одноклассницы сначала дубасили рюкзаками, а потом перешли в рукопашную. Как это бывает у девочек: рвали друг другу волосы, кусались. Ну и какая же современная драка без видео. Одна из девочек снимала все на камеру мобильного телефона. Сейчас запись, изобилующую нецензурными выражениями изучают следователи.

- Ты вообще никто, я тебя ненавижу, - вот одно из самых безобидных высказываний в адрес новенькой.

Разнимали девочек учителя, но спохватились поздно. К этому времени все четыре девочки покалечились. Полицию вызывать не стали. Но замять инцидент не удалось. Школьницам понадобилась медицинская помощь. Пострадавших доставили в больницу. Две из них с ушибами и тупыми травмами живота госпитализированы. Еще двух после осмотра отправили на лечение домой.

- Сообщение о происшествии в полицию поступило из медучреждения. Сейчас проводится проверка силами подразделения по делам несовершеннолетних. По результатам будет принято процессуальное решение , - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

Как удалось выяснить "КП", в новую школы Аня пришла еще в сентябре. Одноклассники девочку сразу не приняли. Но это все не просто так. По словам родителей, новая ученица была агрессивной и сама провоцировала конфликты.

- Три года мы нормально учились, пока она не появилась в нашем классе. Не девочка, а бестия в юбке. Она могла просто так взять и ударить учебником по голове, или ущипнуть. Мирно решить проблему с ее родителями мы не смогли. Несколько недель назад обратились к директору и просили перевести ее из нашего класса. Но нас не услышали, - рассказала "КП" мама одной из учениц класса Галина.

О конфликте в классе хорошо знала и учитель начальных классов. Где она была в момент драки, сейчас выясняет руководство школы.

- Мы назначили служебную проверку, - сообщил "КП" Андрей Козлов, директор школы.

* Имя ребенка изменено

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