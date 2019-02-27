Беспилотные машины выпустят на дороги Москвы не раньше 2026 года

О появлении беспилотного транспорта в Москве говорят давно. В реальности пока представить движение автомобиля без водителя в столичном потоке довольно сложно. Даже в метро пока нет беспилотных поездов, хотя там меньше препятствий - нет пешеходов, гололеда, дорожных работ, светофоров. Но разработчики уже создали несколько беспилотных машин и начали тестировать их в инновационном центре "Сколково" и центре испытаний "НАМИ". Только после получения разрешения компании смогут выпустить авто на дороги Москвы.

Заметить "скорую помощь" и дурака

Чтобы увидеть, как беспилотники будут передвигаться в реальности, отправляюсь в центр "НАМИ" в Дмитровском районе Московской области. Там 27 февраля прошли первые в России квалификационные испытания беспилотных автомобилей Up Great "Зимний город" в экстремальных климатических условиях. Всего в испытаниях примут участие 13 команд со всей России (технологические компании в сфере робототехники и машинного зрения, а также разработчики из российских вузов).

- Команды-участники должны будут выполнить серию заданий, которые позволят проверить способность автомобилей адекватно распознавать и реагировать на дорожные ситуации в сложных погодных условиях, при плохой разметке, низкой видимости дорожных знаков, наледи и снежных заносах, - объясняют в пресс-службе института развития венчурного рынка России "РВК".

Свои машины нам показали три команды (две из Москвы и одна из Нижнего Новгорода). Визуально беспилотники ничем не отличаются от управляемых гражданских авто: две машины "Газель" и легковушка "Kia". На полигоне имитировали условия реальной городской среды, а именно воссоздали дороги, светофоры, бордюры, дорожные работы. Нас сразу предупредили, что беспилотники не покажут зрелище в стиле гонок "Формулы-1", скорость машин будет 10-20 км/ч. Машинам сейчас важно не скорость набирать, а преодолеть почти все препятствия: движение в пробке, проезд регулируемого и нерегулируемого перекрестка, поворот налево, стать на парковку и тд.

Разработчики уже создали несколько беспилотных машин и начали тестировать ихФото: Алиса ТИТКО

- На реальных дорогах беспилотник должен заметить "скорую помощь", пожарную машину, водителя, у которого отказали тормоза, даже дурака и уступить всем дорогу, - сказал Вячеслав Гершов, директор департамента по развитию и продвижению технологических конкурсов и инициатив "Сколково".

Слушая воодушевленных представителей "Сколково" и "РВК", директор центра испытаний "НАМИ" Денис Загарин сказал, что пока смотрит на все эти испытания, как на детский сад, и до реального выпуска машин на дороги еще далеко.

- Когда мы говорили коллегам из Калифорнии, что мы будем проводить соревнования беспилотных автомобилей в условиях зимы, с плохой видимостью, когда не видно разметку, то это вызвало смех. Но сейчас мы испытываем машины, - сказал Кирилл Каем, вице-президент по инновациям Фонда "Сколково".

Свернуть налево сложно

И вот на старте красная "Kia". В машине долго возится пилот. Да-да, пилот. Звучит абсурдно, конечно, беспилотный автомобиль с пилотом. Но без 100% гарантии выпускать новый вид транспорта не то, что в Москве, но и даже на территории для испытаний НАМИ - это большой риск. Первый этап беспилотной эксплуатацией подразумевают, что во время движения в машине едет инженер, но он не прикасается к управлению. Увы, красная "Kia" элементарно не смогла сдвинуться с места.

- Возникла проблема установки новых элементов. Пройдет притирка и поедем. Вообще, с этой машиной уже два года работаем, проводим испытания, но пока есть сложности с надежностью системы - то что-то сломалось, то сгорело, то отломилось. Бывало, что сбивали бочки на испытаниях, но машина реагирует на светофоры, дорожные знаки, - сказал позже Даниил, разработчик из Московского политехнического университета.

При создании беспилотников, конечно, делается ставка на ученых и предпринимателей, которые вкладывают немалые средства в эти машины.

- Порядка 15 млн стоит оборудование одной машины, - уточнил Александр Повалко, генеральный директор "РВК".

На старте появилась машина "Газель" золотого цвета команды "BaseTrack" из Москвы. Пилот сел на заднее сидение, его задача только нажать на кнопку "запуск", дальше машина должна сама проехать заданный путь. Судьи сказали, что у нее возникла сложность с поворотом налево, объехать барьеры во время дорожных работ машина тоже не смогла - сбила, и даже поехала на красный сигнал светофора. Казалось бы, полный провал, но судьи в итоге сказали, что команда прошла квалификацию и допущена к финальным состязаниям.

Наш корреспондент прокатилась в одном из беспилотниковФото: Алиса ТИТКО

- Сейчас необходимо пройти четыре препятствия из восьми. До декабря у специалистов есть время исправить недочеты, - говорят судьи.

Испытание проходила еще одна беспилотная "Газель" команды НГТУ из Нижнего Новгорода, в которую на последнем препятствии взяли и меня.

- Вы точно не управляете машиной? - спрошу у пилота, который сидел сзади с ноутбуком на руках.

- Нет, - ответил тот.

И машина поехала. За рулем действительно никого не было. Довольно непривычно смотреть на самостоятельное движение машины. Даже немного страшно. Мы сделали круг, еще один поворот, переезд "лежачего полицейского" и компьютерная система разрядилась. Далеко мы не уехали. Однако дальше и не нужно было. Оказалось, что беспилотник уже успешно прошел 7 из 8 испытаний и был допущен на следующий этап испытаний.

Но о реальности запуска беспилотных автомобилей на дорогах Москвы с ее бешенным потоком, наверное, все же очень рано говорить.

- В лучшем случае нужно еще плюс семь-восемь лет, - говорит Дмитрий Песков, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития. - Но в отдельных случаях, на специализированных дорогах, на понятных маршрутах из точки "А" в точку "Б" - это может быть быстрее.

Фактически пока ведется речь о перевозке людей на беспилотных машинах по территории заводов, в закрытых парковых зонах или на "выделенках" от одной остановки до другой. Например, в Нижнем Новгороде на заводе "ГАЗ" уже используются беспилотные маршрутки, которые там же и производятся.

- Команда "BaseTrack" представила на этих соревнованиях электробус на базе "Газель". У него электрический привод, уникальная технология локализации (определения его в пространстве) при любых погодных условиях, - говорит Михаил Иванов, руководитель направления инновационных систем объединенного инженерного центра группы "ГАЗ". - Человеку повезло - у него есть два глаза, он со всеми ситуациями на дороге может справиться. Машина даже с радарами, лидарами и камерами не может достигнуть такого уровня ориентирования, как водитель. Если камеры в плохую погоду не могут увидеть все, то помогают радары, но они, в свою очередь, не могут считать дорожные знаки. У каждого датчика есть недостатки, только в комплексе они могут справляться и безопасно осуществлять движение.

Беспилотные такси

В перспективе беспилотники хотят использовать как такси. Первой вывести их на дороги Москвы хочет компания "Яндекс". Полтора года назад специалисты уже показывали гибрид Toyota Prius с лидарами, радарами и системой компьютерного зрения президенту России Владимиру Путину во время его визита в офис компании. Все это время "Яндекс" тестирует свои беспилотные машины в "Сколково". Там сотрудники могут вызвать через приложение беспилотное "Яндекс.Такси". Но передвигаться можно только от одного здания к другому, за пределы "Сколково" пока беспилотники не выезжают. Только при их успешном тестировании можно будет обсуждать внедрение беспилотного такси в городе. Напомним, что постановление о проведении с 1 декабря 2018 года эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах Москвы подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Тесты будут проводиться до 2022 года. За это время важно определить: первое - экономическую модель использования высокоавтоматизированных транспортных средств, второе - понять коммерческое использование и третье - дальнейшее развитие рынка умной мобильности.

КСТАТИ

Тестирования беспилотников в Москве могут начаться в конце 2019 года

- В настоящий момент шесть компаний-разработчиков планируют начать опытные испытания на дорогах Москвы. Это компании "Яндекс", "Камаз", "КБ Аврора", Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, университет Иннополис, акционерное общество "Научно-конструкторское бюро вычислительных систем". Сначала они должны пройти сертификацию, а после получат разрешение выехать на дороги Москвы, в том числе на хорды, МКАД, ТТК, дороги в спальных районах, на Новый Арбат и Садовое кольцо, - рассказал Ярослав Федосеев, пресс-секретарь Национальной технологической инициативы "Автонет".

Кстати, тогда же беспилотные автомобили смогут опробовать систему автоматического пропуска "скорой помощи" и других экстренных оперативных служб.