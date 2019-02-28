Кто «химичит» с наследством Бориса Химичева?

Непризнанная дочь Бориса Химичева - балерина Дарья Ганичева обратилась в Перовский суд Москвы с требованием признать народного артиста России ее законным отцом. В заявлении указано: при жизни Борис Петрович публично признавал Дарью своей дочерью, помогал с образованием и устройством на работу, поддерживал ее вместе с матерью, и не только деньгами. Например, в 2011 году отдал в пользование японский внедорожник.

Но главное - не в машине. У Ганичевой находится заключение генетической экспертизы, проведенной в 2018 году. Там сказано: «Вероятность того, что биологическим отцом Ганичевой Д. Б. является именно Химичев Б. П., составляет 98,65%».

Ответчиком по этому иску называется Елена Дмитриева - дочь пятой, последней жены Бориса Химичева. Именно Елене по завещанию отошло все движимое и недвижимое имущество Химичева в России и за границей. Этот документ, появившийся всего за пару дней до смерти народного артиста, вызывает удивление у очень многих. Люди задают вопросы: как умиравший от рака мозга человек вдруг собрался и поехал к нотариусу? Почему он все отписал чужому, по сути, человеку, даже не вспомнив про двух родных братьев? И откуда у популярного, но небогатого артиста взялись миллионы?

ТАЙНЫ НАСЛЕДСТВА

Борис Химичев прожил 81 год, сыграв около 120 ролей в кино. За свою жизнь Борис Химичев был женат пять раз. Последней его супругой стала Галина Сизова, с которой он прожил почти 20 лет. Все браки артиста были бездетными, а у Сизовой ко времени их знакомства и свадьбы была взрослая дочь с ребенком - Елена и ее сын Денис.

После смерти Бориса Петровича именно она стала везде и всюду гордо называть себя его падчерицей (Химичев, естественно, даже не думал официально удочерять взрослую женщину с ребенком школьного возраста). Но до поры до времени это не имело никакого значения. Пока не выяснилось, что после Химичева осталось солидное наследство.

По словам знающих людей, это 500-метровый дом в подмосковных Жаворонках, большой земельный участок, квартира в центре Москвы, несколько автомобилей и солидные счета в банках. О каких суммах идет речь, точно неизвестно, но Елена Дмитриева однажды показывала расписку, по которой Химичев в 2010 году якобы одолжил своему знакомому 1,5 миллиона евро (58 млн рублей по тогдашнему курсу).

Узнав о такой роскоши, многие родственники, коллеги и просто знакомые Бориса Петровича сильно удивились. Артист был хорошо им известен как человек небогатый. При жизни он не жировал, и миллионы, а тем более в валюте, за свои роли заработать не мог. Откуда богатство?

Сама Елена Дмитриева в интервью «КП» попробовала ответить на этот вопрос так:

- Наследство - это деньги, которые Борис Петрович заработал с моей мамой.

- А как заработал?

- Благодаря фильму «Юрий Долгорукий». Этот фильм продюсировала моя мама, в нем играл Борис Петрович. Фильм был посвящен 850-летию Москвы, мама устраивала показы, продавала его. Все-таки она была правительственным гидом, и у нее имелись большие связи. От продажи фильма и пошел основной капитал.

ПРОВАЛ «ЮРИЯ ДОЛГОРУКОГО»

Наверное, такая версия могла бы сойти за ответ. Если бы не несколько но. Начнем с того, что Галина Сизова никогда не была неким «правительственным гидом». Отец Елены Владимир Сизов свидетельствует: «Жена работала в Дирекции выставок и ярмарок. Когда проходила Международная книжная ярмарка в Москве, она встречала и провожала членов Политбюро и министров». Согласитесь, это невозможно назвать работой гидом. Уж какие там «деловые связи»!

Во-вторых, по оценке экспертов, прокат фильма «Юрий Долгорукий» даже близко не окупил сделанных в него вложений. Кассовые сборы составили… менее 25 тысяч долларов.

О каких же капиталах от его продажи говорила Дмитриева? Пытаясь найти ответ, мы связались с младшим братом Бориса Химичева, Леонидом Петровичем. Но его ответы еще больше все запутали! Оказалось, что актер действительно был человеком небогатым - настолько, что одно время пользовался материальной поддержкой своего брата. Леонид, работавший моряком в торговом флоте еще во времена СССР, привозил из-за границы импортные вещи: колготки, джинсы, парфюмерию - передавал Борису, а тот продавал их среди коллег по театру. На это, по сути, и жил.

Дарья Ганичева обратилась в суд Москвы с требованием признать народного артиста России ее законным отцом. Фото: instagram.com/daria_ganicheva

Жена Бориса Петровича Галина, по словам Леонида, тоже достатком не отличалась - в замужестве она не работала. Наоборот, все время требовала, чтобы ее муж зарабатывал больше и больше.

После распада СССР Леонид Петрович постоянно живет в Латвии. По его словам, с братом они общались до самой его смерти, тот несколько раз звал его пере­ехать в Подмосковье, предлагал отписать часть дома. Но бывший моряк всякий раз отказывался, ссылаясь на живущих в Прибалтике детей и внуков. На наш вопрос, говорил ли Борис Петрович о желании составить завещание в пользу Елены Дмитриевой, Леонид Химичев не задумываясь ответил, что никогда такого от брата не слышал, а узнав о документе, был очень сильно удивлен.

«Лично мне из вещей Бориса вообще ничего не нужно - единственное, что бы я забрал, так это чемодан со старыми семейными фотографиями. Но, насколько я понимаю, Елена их сожгла за ненадобностью. Что касается завещания, то я абсолютно уверен: он скорее оставил бы все нашему брату Михаилу. Точно не Дмитриевой».

КСТАТИ

«Выходила замуж за бездетного!»

Но вернемся к девушке, которая сейчас претендует на родство с народным артистом, - Дарье Ганичевой. Парадокс в том, что родной дочерью Бориса Петровича ее признает… сама Елена Дмитриева. В уже упомянутом интервью «КП» она говорила: «При жизни мамы он (Химичев. - Авт.) пытался заговорить по поводу этой Даши, она ответила: «Боря, я выходила замуж за бездетного, и не надо мне ничего знать». После того как умерла мама, он рассказал про мимолетную связь с незамужней женщиной».

По сути, Дмитриева здесь утверждает - в какой-то момент Борис Химичев признался ее матери в существовании хоть и внебрачного, но родного ребенка. То, что она даже слушать не захотела («я выходила замуж за бездетного!»), вовсе не отменяет факта наличия этого самого ребенка, ведь так?

Более того, известно, что после смерти Химичева Елена Дмитриева предлагала полностью переоформить его машину, тот самый японский внедорожник, на Дарью Ганичеву. С чего бы это, если она чужой в той семье человек?

Однако ничем другим, кроме как этим авто, Дмитриева делиться с родственниками Химичева явно не желает. Ганичева неоднократно, в том числе перед миллионной телеаудиторией, говорила: я не претендую на наследство, а всего лишь хочу быть официально признанной дочерью своего отца. Но когда в начале прошлого года Ганичева первый раз обратилась в суд с иском о признании Бориса Химичева своим отцом, Дмитриева тут же принесла туда и свое заявление. В котором было сказано: «Признание за Ганичевой Д. Б. факта отцовства Химичева Б. П. позволяет заявительнице предъявить право на долю в принятом мною наследстве».

Посмотрим, как она поведет себя и что скажет в этот раз. В новом иске Ганичевой Дмитриева фигурирует уже в качестве ответчика.

Интересно, что совсем недавно Елена Дмитриева отбивалась от обвинений своего бывшего партнера, экс-префекта Москвы Юрия Буланова. Как сообщало РЕН ТВ, «Юрий Буланов обвинял бывшую гражданскую жену Елену Дмитриеву в воровстве на сумму почти 70 миллионов рублей». А также в мошенничестве при получении права собственности на земельный участок с жилым домом. Любопытные совпадения...

А может быть такое, что наследство замечательного, но небогатого актера сегодня выступает дымовой завесой для денег и имущества, происхождение которых иным способом объяснить невозможно? Поэтому и Дарью Ганичеву, пусть она хоть трижды родная дочь Химичева, никак нельзя подпускать к дележу имущества - а вдруг выяснится, что внутри все обстоит совсем не так, как выглядит снаружи?

Это могла бы быть еще одна из версий той суеты, которая в последнее время неожиданно возникла вокруг наследства Бориса Химичева. И мы обязательно к ней вернемся.