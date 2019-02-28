В Москву возвращаются бобры

Бобрам не хватало зелени и чистой воды, а теперь, когда в Москве стала улучшаться экологическая обстановка, то они вновь решили жить в столице. Всего их примерно 30 особей. Самый популярный у бобров водоем в Москве— река Яуза, также им нравится жить на Химкинском водохранилище и на территориях природно–исторических парков «Москворецкий» и «Покровское-Стрешнево».

- В последние годы в столице заметно выросла численность бобров. С каждым годом специалисты все чаще замечают на городских водоемах плотины или дома-хатки, в которых целыми семьями проживают речные грызуны, - говорят в пресс-службе Департамента природопользования Москвы.

Специалисты связывают это с улучшением экологической ситуации в городе. Во-первых, вода в водоемах стала чище, как известно, бобры не обитают в грязных водах.

- Благодаря реконструкции курьяновских очистных сооружений удалось достичь снижения влияния коммунально-бытовых стоков. Ежегодно снижается содержание биогенных элементов. К примеру, содержание аммонийного азота за последние пять лет сократилось более, чем на 50%, за последние десять лет содержание нефтепродуктов — практически в два раза, - сообщили в ГПБУ «Мосэкомониторинг».

Во-вторых, увеличение численности речных грызунов на московских водоемах специалисты связывают с большим количеством зелени.

На юго-востоке Москвы вообще давно не видели бобров, а недавно экологи заметили целую семью. Это самец и самка в возрасте около двух лет. Они уже построили себе домик из деревьев, камней и песка на правом берегу Москвы-реки со стороны Бесединского моста в районе Братеево. По форме жилище напоминает небольшой шалаш диаметром около 1,5 метров.

- Бобры нуждаются в определенной кормовой базе. Они обожают лакомиться ветками ивы, березы, осины и тополя, поэтому обосновываются там, где много деревьев и кустарников, — рассказали в ГПБУ «Мосэкомониторинг».

Бежать и искать бобров москвичам не рекомендуют. Тем более фотографировать и кормить.

- Настоятельно просим москвичей не подкармливать бобров, особенно овощами и фруктами. Привыкнув к новой пище, животные разучатся самостоятельно добывать еду в природе, - рассказали в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Кроме того, бобры поддерживают особую экосистему. Корой и ветками поваленных ими деревьев, например, потом будут питаться зайцы и копытные. А в возведенных бобрами плотинах поселятся выхухоли и ондатры.