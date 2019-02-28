2019-02-28T13:39:16+03:00
Происшествия

Москвич получил 80% ожогов тела в солярии оздоровительного комплекса Московского метрополитена

35-летнего Руслана госпитализировали в реанимацию с ожогами от ультрафиолетовых лучей
РУНЕВ Иван
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Теперь Руслану предстоит долгое судебное разбирательство с оздоровительным комплексом.Теперь Руслану предстоит долгое судебное разбирательство с оздоровительным комплексом.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Этот День защитника отечества водитель трамвая из Москвы запомнит надолго. Его праздник мог закончиться настоящей трагедией. 23 февраля Руслан отдыхал в оздоровительном комплексе Московского метрополитена, что расположен в поселке Лесной городок. Чтобы закрепить ощущения от других оздоровительных процедур, Руслан решил сходить еще и в солярий, который он редко посещал. Решил попробовать, а вдруг понравится.

- Его доставили с ожогами 80 процентов тела, ожоги классифицировались как ожоги первой степени. Также у него была острая ожоговая интоксикация и ожоговый шок. К счастью, мужчину удалось спасти. Его вовремя заметили сотрудники центра и позвонили в скорую, которая быстро приехала и отвезла его в реанимацию. – сообщил источник КП в правоохранительных органах.

На данный момент состояние Руслана стабилизировалось. Теперь ему предстоит долгое судебное разбирательство с оздоровительным комплексом. Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, чтобы понять по чьей вине человек чуть не сгорел заживо в солярии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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