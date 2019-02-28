2019-02-28T14:34:39+03:00
Общество

С 1 марта в Москве начнут штрафовать за выезд на "вафельную" разметку

Пока будет работать одна камера на перекрестке Садового Кольца и Орликова переулка, но со временем такие приборы фиксации нарушений появится по 103 адресам
Анастасия ВАРДАНЯН
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За выезд на "вафельную" разметку начнут штрафовать с 1 марта.За выезд на "вафельную" разметку начнут штрафовать с 1 марта.Фото: Иван ПРОХОРОВ
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О том, что выезжать на перекрестки с "вафельной" разметкой нельзя, хорошо известно автомобилистам. Штраф за это нарушение ввели еще с 28 апреля 2018 года. Но на каждый перекресток гаишника не поставишь, вот и ездят, как хотят. Объяснять, что пересекающие друг друга желтые полосы, напоминающие "вафельницу", нарисованы на асфальте не просто так, и что выезд на них в конечном счете приводит к автомобильным заторам, в столичном ЦОДД устали. Бороться с нарушителями решили с помощью автоматических приборов фиксации нарушений. Начнут уже с 1 марта.

Первый перекресток, с которого нарушители начнут получать штрафы , находится в центре столицы - это пересечение Садового кольца и Орликова переулка.

- Там уже установлены камеры, а также дорожные знаки "вафельницы". Для того, чтобы не получить штраф, водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения, а именно выезжать на перекресток только в том случае, если сможете проехать его без остановки, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ЦОДД Москвы.

Уже в ближайшее время точно такие же приборы установят на 103 перекрестках с "вафельной разметкой". По подсчетам экспертов, это поможет разгрузить дороги от транспорта в часы пик на 15-20 процентов.

- "Вафельницы" используются только на тех участках, где есть проблема "запирания" перекрестков. Автомобилисты - нарушители попросту блокируют движение на примыкающих улицах. В результате получается пробка , в которой стоит в том числе и общественный транспорт, - пояснили в ЦОДД.

Изменят ли ситуацию камеры фиксации нарушений, покажет время. За нарушение правил проезда перекрестка предусмотрен штраф - 1000 рублей.

ЗНАЙ!

"Вафельная" дорожная разметка обозначает участки на перекрестках, выезд на которые во время затора даже при зеленом сигнале светофора запрещен. Исключение - автомобили, которым необходимо свернуть на перекрестке направо или налево.

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Штраф за выезд на вафельную разметку вступил в России с 28 апреля 2018 года

Новая желтая разметка, в народе называемая "вафельной", была официально внесена в Правила дорожного движения. Изменения вступили в силу 28 апреля 2018 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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