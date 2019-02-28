Подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы в Москве 9 мая 2020 года: "Бессмертный полк", повышение выплат ветеранам и помощь волонтёров

Сегодня, 28 февраля, мэр Сергей Собянин провёл заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 75-й годовщины Великой Победы. Напомним, юбилей будет отмечаться в мае 2020 года. В столичный оргкомитет вошли руководители профильных ведомств Москвы и федеральных структур, префекты округов, руководство Мосгордумы и представители ветеранских организаций. Оргкомитет возглавил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Чем больше проходит времени после Дня Победы, тем более значимыми становятся такие юбилеи, когда можно вспомнить о героических событиях, об этой трагедии, о роли России в победе над фашизмом, поговорить с молодёжью, вспомнить заслуги ветеранов, - сказал Сергей Собянин. - Важно продумать программу юбилея, не только на федеральном уровне, но и на городском, окружном, районном, в каждой школе, музее и учреждении.

По его мнению, огромное количество мероприятий, планируемых сейчас к юбилею Победы, должны пройти не просто для галочки, а неформально, с душой.

- Здорово, что наши ветераны могут встретиться с молодёжью, рассказать о своих впечатлениях, поделиться знаниями, - продолжил мэр. - К сожалению, ветеранов остаётся все меньше, самым младшим уже за 90 лет. Это ставит перед нами серьёзные задачи по оказанию социальной поддержки. Речь идёт не только о денежных выплатах, но и о том, что необходимо каждому из них - это связано с бытом, лечением, санаторными услугами, патронажной помощью. Многие из ветеранов уже не способны ухаживать сами за собой, поэтому нужно им помочь, чтобы они не чувствовали себя брошенными. Правильным будет задействовать волонтёров. Возможно, учредим специальные гранты и проведём конкурсы среди волонтёрских организаций накануне Дня Победы. Так мы выберем лучших для адресной помощи ветеранам не только со стороны государства, но и от общественности. Много предложений поступает в оргкомитет Победы. Мы их обсудим и по максимуму постараемся использовать в наших планах.

По словам главы департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимира Петросяна, с 1 марта, то есть уже завтра, начнётся анкетирование и обследование всех ветеранов. Сегодня в столице на социальном учёте числятся 62815 фронтовиков, из них 8,5 тысяч - участники и инвалиды Великой Отечественной войны. По итогам обследования через два месяца власти составят список всего необходимого пожилым людям. Например, одним нужен ремонт в квартире, другим - помощь сиделки. По данным участвовавших в сегодняшнем заседании представителей столичного Дома ветеранских организаций, сейчас сиделки и патронажные сёстры ухаживают за 2000 одиноких фронтовиков. Скоро таких помощниц выделят ещё 41 ветерану. При этом сиделки будут следить за своими подопечными дольше - не до 8 часов, как сейчас, а до 10 часов в сутки.

- В план нужно добавить оказание социальной помощи ветеранам, мы должны чётко знать, какое у каждого из них материальное положение и жилищные условия, - отметил Сергей Собянин. - Если понадобится увеличить количество сиделок, мы все сделаем по заявкам фронтовиков. В ближайшие два - три месяца обсудим также увеличение ежемесячных выплат ветеранам - инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. Затем примем решение о повышении этих выплат.

Кроме этого, на заседании оргкомитета обсудили и праздничную программу. По традиции 9 мая в Москве состоятся военный парад на Красной площади, акции "Бессмертный полк", "Вахта памяти", "Вечный огонь", "Георгиевская ленточка".

- Всего в День Победы пройдёт более 200 различных мероприятий, в которых обычно участвуют около 10 миллионов человек, - сообщил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский. - В городе в каждом районе состоятся выставки, экскурсии, спортивные соревнования, концерты.

- Какой бы план мероприятий мы не утвердили, он все равно не будет исчерпывающим, - сказал Сергей Собянин. - Это живая работа, план будет дополняться новыми идеями, предложениями, возникающими проблемами. Надо оперативно реагировать и принимать решения. Надеюсь, Москва достойно подготовится к юбилею Победы и он будет интересным для всех горожан, для всех поколений москвичей, и даст возможность ещё раз уделить внимание нашим ветеранам.