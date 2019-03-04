Этнические кварталы в Москве появились 300 лет назад

Жилетка-невидимка

Выставка «Дорогие москвичи и гости столицы» (билет - 200 рублей) посвящена теме приезжих. Часть экспозиции - о нашем времени. Вот оранжевая спецовка, которую иногда еще называют жилеткой-невидимкой. Она, оказывается, от полицейских спасает. Надел ее человек - и никто к нему не пристанет: думают, что это дворник столичный чешет.

Рядом тележка из магазина, набитая самыми дешевыми продуктами. Батоны, быстрорастворимая лапша в пакетах. Набирают на всю бригаду раз в месяц. Оптом. В музее объясняют, что суточный рацион работяг порой укладывается рублей в 100 - 150. Впрочем, куда интереснее историческая часть экспозиции. 200 - 300 лет назад мигрантские кварталы в Москве уже были!

Немцы

Немецкая слобода появилась на Якиманке еще в середине XVI века - там жили иностранцы из почетной стражи Василия III, туда же селились немецкие купцы. В 1562-м был издан царский указ: иностранцы, не принявшие православия, должны жить за городом, на берегу Яузы. Сейчас это район Бауманской улицы (раньше она называлась Немецкая).

Французы

Долгое время жили на территории все той же Немецкой слободы, но в 1791-м в районе нынешней улицы Малая Лубянка им разрешили построить собственный католический храм. Храм Святого Людовика Французского существует по сей день. Вокруг него формировалась община. К началу революции 1917-го в храме насчитывалось 2700 прихожан.

Где в столице селились приезжие

Татары

Татарская слобода начала формироваться в районе современной Большой Татарской и Пятницкой улиц еще в середине XIV века. Здесь селились тюркоязычные выходцы из приволжских татарских княжеств и Золотой Орды. В середине XIX века этнические татары постепенно стали селиться и в других районах.

Украинцы

Улицу Маросейка в центре Москвы знают многие. На самом деле изначально этот район назывался Малороссейка. Здесь селились выходцы с нынешней Украины - купцы, ремесленники.

Армяне

Богатый купец армянского происхождения Лазарь Лазарев переехал с семьей в Москву из Персии в 1750-х годах. Прикупил большой участок земли между Мясницкой и Маросейкой. Позже этот район стали населять знатные и богатые армяне. И в 1779 году там появился Армянский переулок.

Грузины

Большая Грузинская улица проходит по территории существовавшей тут Грузинской слободы. Первые грузины стали здесь селиться еще в 1650-х годах. В 1729-м эти земли были переданы грузинскому царю Вахтангу VI. Тут начали селиться грузинские дворяне (например, династия генерала войны 1812 года Петра Багратиона). Слобода исчезла в XVIII веке, когда этот участок земли отошел к князьям Одоевским.

Узбеки

Добровольческая улица в районе Таганки до 1918 года называлась улица Хива. В этом районе еще с XVIII века селились приезжавшие в Москву с товарами купцы их Хивинского ханства (территория нынешнего Узбекистана). Впрочем, мало кто из них в итоге оседал в Москве.