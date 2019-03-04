Музей в водонапорной башне и сад на хлебозаводе

Во дворе маяк нам светит

СЕЙЧАС

К концу этого года давно закрытую водонапорную башню в Щербинке отдадут художникам, артистам, ремесленникам и обычным жителям. Постройку возвели в 40-х годах прошлого века. Теперь частные инвесторы обновят ее и оформят в духе соцреализма.

Фото: indarchitects.ru

Фото: indarchitects.ru

БУДЕТ

- Башня станет современным культурным центром с библиотекой, постоянной площадкой для выставок и экспозиций, - рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. - Здесь же разместятся центр ремесел, где будут заниматься взрослые и дети, арт-резиденция и конференц-зал со всеми необходимыми сервисами, которые можно будет получить бесплатно.

Фото: google.com/maps

Прогулка вместо булки

СЕЙЧАС

Из бывшего хлебозавода в центре Москвы вырастет новый городской квартал. Его построят между 2-й Звенигородской улицей и улицей Костикова, в 200 метрах от станции метро «Улица 1905 года».

Фото: archsovet.msk.ru

Фото: archsovet.msk.ru

БУДЕТ

К 2021 году здесь появятся восемь жилых домов высотой от 13 до 21 этажа. Рядом с ними сохранят семь заводских корпусов начала ХХ века из красного кирпича. В исторических зданиях откроются образовательный центр, спортивные студии, детский сад, зал для торжеств, выставочные залы, фотостудии, кафе и магазины. Больше трети площади квартала займут природные зоны - с зеленым лабиринтом, скверами, аллеями, французским парком с боскетами, то есть густыми рощами, а также два сада. Вход будет свободным для всех.