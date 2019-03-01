Собянин включил лечебную гимнастику в программу "Московское долголетие"

В столице уже год существует проект "Московское долголетие". Изначально он задумывался, как развлекательный. Так сказать, чтобы бабушкам и дедушкам было не скучно. Для них придумали мастер-классы по пению, танцам, шахматам. Теперь к проекту подключили и медицину, добавили лечебную гимнастику. Кроме того принято решение совмещения реабилитации и проекта "Московского долголетия". Дальнейшую судьбу проекта с врачами и экспертами 1 марта обсудил мэр Москвы Сергей Собянин во время круглого стола на тему "Новое медицинское направление в рамках "Московское долголетие"".

- Проект действительно интересен москвичам. За прошедший год мы успели собрать награды по социальным инновационным инициативам. Но больше имеет значение, что около 200 тысяч москвичей включились в этот процесс. Поступает много предложений по улучшению. Мы приняли решение, что эксперимент с этого года превращается в постоянно действующий проект. В ближайшие пять лет мы закладываем ресурсы, подбираем штат, оборудование. Мы изменили подход к записи в этот проект, теперь можно и в тех зданиях, где проходят занятия, - сказал Сергей Собянин.

Москвичи, которые уже прошли курсы по информатике, английскому языку, пению просят повышать уровень. Всего за год к проекту присоединилось около 200 тысяч человек. Среди них москвичи в возрасте 50+, 60+, 80+, 90+. Рекордсменом является 96-летний ветеран войны Иван Павлович Данилко из Троицка, который посещает образовательную программу "Здорово жить". Атмосфера там такая, что москвичи не только начинают дружить семьями, свои отношения уже зафиксировали в ЗАГСах 13 пар. В планах дополнительно создание клубов для общения.

Сейчас запускают новый проект "Тренировки долголетия". Это лечебная гимнастика в поликлиниках для пенсионеров, которым она рекомендована по медицинским показаниям. 60-минутные занятия будут проходить во всех взрослых поликлиниках, которые имеют условия для проведения занятий лечебной физкультурой. Получить направление на "Тренировки долголетия" можно у врача-терапевта, врача общей практики или врача по лечебной физкультуре. Комплексы упражнений рассчитаны на две возрастные группы: 55-70 лет и 70+.

Стоит отметить, что Москва сейчас является чемпионом по продолжительности жизни.

- В Москве людей старше 80 лет уже около 600 тысяч. И в ближайшие годы их станет 1 миллион, - сказал мэр города.

Сергей Собянин также вспомнил о своем дедушке-долгожителе, но считает, что жизнь старше 100 лет - это не массовое явление.

- Мой дед, которому было больше 100 лет, не ходил к врачам. Это просто естественный отбор. Из его 15 братьев и сестер никого не осталось. Это не массовое явление, - сказал мэр города.