Для московских таксистов ввели фейсконтроль

Люб или не люб водитель такси теперь можно узнать еще до момента знакомства с ним. Фотографии таксистов с 4 марта доступны в приложении "Яндекс.Такси". Изображения, а вместе с ними и анкеты автоматически появляются на экране телефона сразу после оформления заказа.

Понравился, значит можно отправлять в путь. А если вдруг не приглянулся, то можно отменить заказ и выбрать другого водителя. Если сделать это в течение первых пяти минут, то стоимость отмены составит всего 1 рубль.

Информация о водителях была в приложении и раньше. Имя, марку автомобиля, и номер телефона можно было найти в разделе "Детали поездки". Но из-за неудобства поиска пользовались разделом лишь единицы. Теперь достаточно просто коснуться пальцем фотографии водителя.

- Помимо информации о водителе появятся данные о его рейтинге и количестве комплиментов от пассажиров. Тут же можно узнать оценку уровня вежливости, комфортности вождения и чистоты в автомобиле, - рассказали "КП" в пресс-службе "Яндекс. Такси".

В фотобазу внесены более тысячи водителей. Правда пока сервис доступен только для тарифах премиум класса - «Бизнес», «Премиум» и «Ультима», и только в Москве.

- К концу года в базе появятся фотографии и анкеты водителей, работающих в эконом-сегменте, - сообщили в пресс-службе агрегатора.

В дальнейшем сервис будет доступен и в других регионах России.

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