В воскресенье, 3 марта, в Сокольниках прошел первый московский фестиваль ездового спорта «Добрая лапа» . Гонки на санях с собаками в упряжках, как оказалось, весьма популярны среди жителей столицы. Участие в них приняли более ста человек. Трассу проложили прямо в лесу, а погода, несмотря на календарную весну, выдалась по-настоящему зимней. Снегу и морозу радовались не только дети, но и их ездовые псы. У большинства - это были хаски, но и другие породы допускали к участию.

- Мы допускали к участию всех желающих. Для многих эти старты стали первыми в жизни. В программе были четыре дистанции на выбор: каникросс (бег с собакой), лыже-спринт (гонка лыжников с одной или двумя собаками) и нарта-спринт (гонка упряжек) , - рассказали "КП" организаторы, Федерация ездового спорта Москвы.

О своем опыте путешествий с ездовыми собаки ребятам рассказал полярник Матвей Шпаро.

В Москве прошел первый фестиваль ездового спорта "Добрая лапа"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Это только кажется, что спорт легкий: сиди себе в санях. Но на самом деле спортсмен не только отвечает за управление. Он постоянно помогает собакам, отталкиваясь ногой. Поверьте, это физически очень сложно. Я лишь однажды путешествовал с собаками. Это было в 2008-м году в рамках экспедиции Князя Монако Альберта второго на Северный полюс. Это был очень интересный опыт. Сейчас у московских школьников есть возможность заниматься этим видом спорта, - рассказал "Комсомолке" Матвей Шпаро.

Записаться в школу «Юный каюр» могли все желающие. Мальчишки и девчонки занимаются три раза в неделю, причем собак можно брать в аренду.

- В "Лаборатории путешествий" я занимаюсь только три месяца. У меня нет своих хаски. Но они тут весьма послушные, выполняют все команды. Дома живет дворняжка, но от старости наш любимец Ронни почти полностью ослеп. Это мои первые соревнования. Рад, что все получилось, - рассказал "КП" школьник Робер Пиллер.

О своем опыте путешествий с ездовыми собаки ребятам рассказал полярник Матвей ШпароФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гонки продолжались более трех часов. Все это время болельщикам было чем заняться. На различных площадках можно было поиграть в хоккей, сразиться в перетягивании каната, или испытать себя в спортивном ориентировании.

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Руководить экспедицией будет полярный путешественник Матвей Шпаро .

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В СТОЛИЧНОМ ПАРКЕ СОКОЛЬНИКИ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ «ДОБРАЯ ЛАПА»

В столичном парке сокольники прошел фестиваль «Добрая лапа» (подробности)