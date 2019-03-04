В столичных лесопарках из гнезд выпадают совята

Началось время вывода серых неясытей. И окрепшие птенцы-подростки не желают сидеть дома. Они бесстрашно выкатываются из дупла и падают в сугробы. Некоторые москвичи, заметив серые пуховички, бросаются им на помощь. Приносят совят домой и кормят кашей или колбасой. После чего пернатые долго не живут. Дней пять-шесть, не больше (вместо 25-ти лет).

Волонтеры из госпиталя «Зеленый попугай» пытаются присматривать за малолетними хищниками. Но к каждому их них дежурного не приставишь.

- Совята не любят сидеть на одном месте, тем более в таком пытливом возрасте, - сообщил «КП» руководитель птичьего приюта в «Сокольниках» Вадим Мишин. - Они переходят с места на место. Семенят между кустарниками и деревьями. Родители подбрасывают им вкусняшек. Каких-нибудь мелких грызунов. Спасти маленького совенка можно только в том случае, если рядом с ним собралась стая ворон. Это реальная угроза. Они могут расклевать птенца. Но только не стоит его тискать. Это очень хрупкое существо.

Если вы все-таки решили, что сову надо спасать, то лучше отнести ее в птичий приют (парк «Сокольники»). Если вам хочется ее покормить, то купите кормовых мышей или суточных цыплят. Можно дать любого сырого мяса, но им лучше не злоупотреблять. Иначе у птенца нарушится пищеварительный процесс. У них должна формироваться так называемая погадка (непереваренные остатки пищи - шерсть, перья, кости), которая очищает желудок. Без нее птица может погибнуть.

- Самый лучший вариант - вообще не вмешиваться в природный процесс, - добавил Мишин. - И к совятам не подходить. А то люди отпугивают родителей птенцов. А родители - это кормильцы. Они бы подлетели, дали какую мышку, а тут мы со своими телячьими нежностями.

КСТАТИ

Скоро вороны начнут охотиться не только на совят, но и на людей! Как только их птенцы начнут подрастать (конец апреля - май - июнь), взрослые птицы будут их защищать. И если кто-то из людей покажется им подозрительным, вороны для начала попробуют нагадить на них. В случае провала они могут сбить головной убор с человека, клюнуть и даже расцарапать лицо. Орнитологи советуют в это время года ходить по лесопаркам с зонтиком, под которым можно спрятаться от агрессивной птицы. Ну или отбиться в случае атаки.

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Мало кто из петербуржцев пройдет мимо, если заметит на земле маленького птенца совы. Во-первых это необычно для города, а во-вторых сердце же разрывается от опасений за малыша – кошки, собаки, злые люди. Загрызут и погубят. Но забрав птенца домой, можно навредить ему еще больше (подробности)