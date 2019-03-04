Дни открытых дверей в больницах Москвы в 2019 году: Где бесплатно проверить свое здоровье, какие документы понадобятся

Приемный день у нужного мне специалиста в районной поликлинике придется ждать больше недели. Чувствую себя неважно и хотела бы быстрее попасть на консультацию. Слышала, что в дни открытых дверей в больницах Москвы в 2019 году врачи тоже принимают пациентов для обследования. Где можно бесплатно проверить свое здоровье по этой акции?

Анастасия Борисова. Западный округ.

В Москве многие больницы, роддома и медцентры каждый месяц проводят дни открытых дверей и занятия в школах здоровья. Как рассказали в столичном департаменте здравоохранения, на бесплатную консультацию врача могут попасть все желающие. При необходимости пациента отправят на обследование и дадут рекомендации. На прием можно прийти в любую удобную больницу или медцентр, в которых проходят такие акции. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС. Иногда требуется предварительная запись по телефону или через интернет. Публикуем расписание бесплатных медицинских консультаций на ближайшие дни марта. График дней открытых дверей в больницах Москвы в 2019 году на следующие месяцы и регистрация на прием - на сайте департамента здравоохранения Москвы в разделе проекта «Входите, открыто!».

НА ЗАМЕТКУ

Сюда можно прийти на дни открытых дверей в больницах Москвы в 2019 году:

1. НИИ скорой помощи имени Склифосовского (ул. Большая Сухаревская, д. 3, стр. 1)

5 марта, с 13.00 – врачи Ожогового центра расскажут о лечении термических травм, методах хирургии и биотехнологиях. Затем проведут экскурсию по историческим корпусам НИИ - Странноприимному дому графа Шереметева. Телефон для справок – 8-903-002-39-00.

2. Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой (5-й Донской пр-д, д. 21А, корп. 20, 4-й этаж, левое крыло, отделение РАС)

6 марта, с 16.15 – на занятии родительского клуба врач –дефектолог объяснит родителям, что делать, если ребенок еще не заговорил. Специалист приведет примеры, как использовать методы альтернативной коммуникации для общения с детьми-молчунами, а также ответит на вопросы мам и пап. С собой обязательно возьмите паспорт. Справки по тел. - (495) 958-25-93; 8-962-977-28-54.

3. Научно-исследовательский клинический институт отоларингологии имени Свержевского (Загородное ш., д. 18а, стр. 2)

7 марта, 10.00 – 14.00 - желающие смогут пройти бесплатный профилактический осмотр и получить консультацию ведущих оториноларингологов института.

4. Родильный дом больницы № 52 (ул. Сосновая, д. 11)

7 марта, 14.00 – 16.00 – будущих мам и пап приглашают на встречу с врачами и экскурсию по роддому. Посетители осмотрят приемное отделение, родовой зал, палаты для мам и новорожденных. Медики ответят на вопросы о подготовке к родам, правилах госпитализации в родильный дом, о родах, о пребывании мамы с малышом после родов. Предварительная запись обязательна по телефону - (499) 190-52-71.

5. Больница № 15 имени Филатова (ул. Вешняковская, д. 23, корп. 9 (КДЦ), холл 1-го этажа и конференц-зал на 6 этаже)

12 марта, 13.00 – 14.00 – посетители смогут побывать на консультациях врачей-офтальмологов и пройти бесплатное обследование зрения. В него входят измерение внутриглазного давления, проверка остроты зрения, периметрия (диагностика сетчатки глаза), осмотр глаза под микроскопом (биомикроскопия), осмотр глазного дна. Предварительная запись через регистратуру КДЦ - (495) 375-37-71, (495) 375-37-11, (495) 375-37-51, (495) 375-66-11. С собой нужно принести полис ОМС и паспорт.

А с 16.00 до 17.00 на занятии в школе здоровья специалисты расскажут о симптомах глаукомы, профилактике болезни и образе жизни после постановки диагноза. Вход свободный.

6. Больница № 51 (ул. Алябьева, д. 7/33, хирургическое отделение, корпус 2, 4-й этаж)

14 марта, 13.00 – 15.00 – хирурги проведут консультации для пациентов с такими патологиями, как грыжи брюшной стенки, осложнения язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, хронический панкреатит и его осложнения, варикозная болезнь нижних конечностей, опухоли мягких тканей, желудка, поджелудочной железы, желчевыводящих протоков, щитовидной железы.

7. Онкологический клинический диспансер № 1 (ул. Бауманская, д. 17/1)

16 марта, 9.00 – 13.00 – на приеме онкологи-хирурги расскажут о диагностике и профилактике злокачественных новообразований кожи и щитовидной железы.

8. Больница № 1 имени Пирогова (Ленинский пр-т, д. 10, корп. 10)

16 марта, 10.00 – 14.00 - бесплатный консультативный прием проведет ведущий колопроктолог Первой Градской В. В. Иванов. При необходимости можно будет также пройти ректороманоскопию (эндоскопический осмотр сигмовидной и прямой кишки).

9. Морозовская детская больница (4-й Добрынинский пер., д. 1/9, корп. 21, 2-й этаж)

17 марта, 10.00 – 14.00 - консультативный прием детей проведут хирурги, оториноларингологи и травматологи. Оформление карт - с 9.30 до 12.00. С собой нужно принести копии полиса и свидетельства о рождении ребенка. Справки по тел. - 8-925-079-81-25, (495) 959-88-00.

10. Больница имени Кончаловского (Зеленоград, ул. Каштановая аллея, д. 2, стр. 1, 3-й этаж, конференц-зал)

20 марта, с 16.00 – на занятии в школе инсульта врачи расскажут о первых признаках и симптомах болезни, о профилактике, помощи тем, кто перенес инсульт и адаптации к жизни после «удара». Родственникам больных объяснят, как правильно за ними ухаживать.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

4 марта - Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы;

5 марта - Департамент информационных технологий Москвы;

6 марта - Департамент торговли и услуг Москвы;

7 марта - Комитет общественных связей и молодежной политики Москвы.

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС РЕБРОМ

Куда жаловаться, если в новой квартире по программе реновации остались недоделки?

Мой дом попал в список адресов реновации. Похоже, в ближайшие месяцы нам предстоит переезжать в новую квартиру. Но, если в ней будет некачественный ремонт, например, останутся какие-то недоделки, кто за это отвечает? Куда жаловаться в такой ситуации?

Ирина Владимировна, Шелепихинская набережная.

За разъяснениями мы обратились в Департамент градостроительной политики Москвы.

- Тем, кто переезжает из старой пятиэтажки в новостройку по программе реновации, сначала предлагают осмотреть новую квартиру, - рассказали в ведомстве. - Если после этого все понравилось, жителя пригласят в центр информирования для оформления согласия на переселение. Затем сотрудники центра направят переселенцу договор мены и выберут вместе с ним дату и время его подписания. Если старой квартирой пользовались по договору социального найма, то и новую можно оформить так же, по соцнайму. Или при желании получить комфортное жилье в собственность. Если раньше квартира была приватизированная, тогда право собственности останется за жителем и после переселения.

Если во время осмотра новой жилплощади нашли недоделки, тогда в тот же день будущий новосел должен сообщить обо всех неполадках в квартире ответственному представителю управляющей компании. Сразу после этого должен пройти комиссионный осмотр квартиры с участием самого жителя, представителя управляющей компании (УК) и представителя генподрядчика. На месте составляют акт осмотра, в котором указывают все замечания и недочеты.

Если не нужно менять стройматериалы или оборудование, например, полотенцесушитель или смесители, то все проблемы в квартире должны решить за семь дней. Этим обязаны заниматься работники УК и генподрядчика. Если без замены стройматериалов или оборудования, не обойтись, тогда управляющая компания и генподрядчик должны назначить конкретные сроки работ и согласовать их с жителем.

После того, как ремонт или монтаж оборудования закончится, переселенца приглашают на повторный комиссионный осмотр. При этом составляют акт об устранении замечаний и отсутствии претензий со стороны жителей. Затем участника реновации пригласят в информационный центр для оформления согласия на переезд и договора мены.

Обратите внимание! Жителям не стоит беспокоиться, если они сразу не заметят какие-то дефекты в новой квартире. Повторно обратиться в управляющую компанию с жалобами на недоделки можно в течение двух лет после ввода жилого дома в эксплуатацию. Правила приемки квартиры действуют как для жителей, которые получают равнозначное жилье, так и для тех, которые покупает квадратные метры по реновации за доплату.