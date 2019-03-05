Наше Подмосковье. За блинами и весельем. Всей семьей!

У древних славян Масленица была едва ли не самым главным праздником года. Так наши предки громко и весело провожали зиму и встречали весну. Сегодня блинная Масленица является подготовкой к Великому посту, а через семь недель после его окончания православные отмечают Пасху.

Масленица продлится всю неделю, но апогеем праздника, конечно же, станут последние дни, выходные - 9 и 10 марта. Гостей Московской области во всех городах ждет праздничная атмосфера, несмотря на то что в первые дни марта погода оказалась зимней, отметила председатель Комитета по туризму Московской области Наталья Галкина. Каждый, кто решит посетить Подмосковье, найдет отдых и развлечение себе по душе. Приезжайте отведать блинов, влейтесь в веселый хоровод. Организаторы праздников постарались на славу. Как у них получилось - судить гостям, которых мы очень ждем.

«Комсомолка» составила путеводитель по самым интересным подмосковным площадкам, где в этом году будут отмечать Масленицу

Захарово, Одинцовский г. о.

Усадьба Захарово (это часть Музея-заповедника А. С. Пушкина), где прошли детские годы великого поэта, станет главной в Подмосковье площадкой для празднования Масленицы. Действо пройдет на большой сказочной поляне в старом парке. Если вы здесь до сих пор не были, обязательно приезжайте!

Основные события в грандиозной масленичной деревне пройдут 10 марта. Гости праздника смогут отведать крендель (самый большой за всю историю Масленицы), принять участие в росписи огромной матрешки, разнообразных мастер-классах, испытать свои силы на масленичном столбе или поучаствовать во взятии снежной крепости, приобрести сувениры - павловопосадские платки, новгородские туески и лапти, костромские глиняные игрушки, тульские самовары, питерское литье.

Телефон для справок 8 (495) 593-12-64.

Дмитров

В Дмитрове традиционными масленичными блинами можно будет угощаться под горячий кисель. 9 марта праздничная площадка будет развернута сначала на Советской площади города. Тут будет все: театрализованное представление «Как Емеля на Масленицу ходил», сжигание чучела, хоровод вокруг костра и, конечно, блины. 9 и 10 марта на исторической площади, во дворике зданий Присутственных мест XIX века (это внутри старого крепостного вала Дмитровского кремля), для взрослых и детей пройдет музейная программа с участием героев русских сказок, скоморохами и настоящей русской ярмаркой. Записаться на нее можно по телефону 8 (495) 993-74-13.

Звенигород

Об обычаях и традициях Масленой недели посетителям расскажут в театрализованной программе «Масленица в Царицыных палатах». Она пройдет в Звенигородском историко-архитектурном и художественном музее. После интересной экскурсии и кукольной сказки можно будет угоститься горячим чаем и блинами.

ВНИМАНИЕ! Предварительная запись по телефону 8 (915) 393-55-65.

Сергиев Посад

Один из самых красивых городов Подмосковья шумно гуляет и 9, и 10 марта. В субботу парк «Скитские пруды» пригласит гостей на театрализованную программу с играми, катанием на лошадях и в собачьей упряжке и, конечно, дегустацией блинов. 10 марта на Советской площади состоится файер-шоу с традиционным сожжением чучела Масленицы, трамплин-шоу «Отважные скоморохи» в исполнении команды джамперов и дуэта клоунов театра Вячеслава Полунина. В Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике пройдет праздничная программа «Лакомка-Масленица»: колядки, праздничное угощение, фольклорный ансамбль с хороводами, квест «Большое Масленичное путешествие». Здесь проведут «Широкую Масленицу» с молодецкими забавами, блинами, конкурсами. Ну, например, самые ловкие смогут поучаствовать в традиционном русском состязании - достать с масленичного столба живого петуха! Парк «Покровский» в Хотькове встретит традиционными гуляньями, также гостей ждут красочное масленичное шествие, гигантский самовар-карусель, арт-базар и угощения.

Телефон для справок 8 (496) 551-51-38.

Коломна

На площади перед Музейной фабрикой пастилы (Полянская, 4) 9 и 10 марта развернут большой Блинный шатер. Здесь два дня кряду будут печь самые разные блины - царские, красные, с припеком.

Основные гулянья пройдут в воскресенье, 10-го. Здесь даже балаган, как в старину на ярмарках, откроется! Развлекать народ будут артисты уличного театра, настоящий цыганский ансамбль, группа гусляров. А в 13.00 на площадной сцене начнется главное представление - «Петрушка» по мотивам балета Игоря Стравинского. К слову, его премьера состоялась в далеком 1911 году в Париже в рамках «Русских сезонов» Дягилева.

Телефон для справок 8 (910) 494-36-36.

Серпухов

Фестиваль «Широкая Масленица - БлинФест» охватит весь город. Главной площадкой станет 10 марта площадь под Соборной горой на берегу реки Нары. Здесь будет организован балаганный театр, зрителям покажут файер-шоу, шоу ходулистов, а в представлении «Похищение Масленицы» так и вообще смогут принять участие все желающие! А, например, в усадьбе купцов Мараевых, в которой располагается Серпуховский историко-художественный музей (ул. Чехова, 87), гостей будут через песни, хороводы и прочий интерактив знакомить с традициями Масленицы в купеческих семьях.

Телефон для справок 8 (496) 735-15-59.

Зарайск

9 марта в Музее-заповеднике «Зарайский кремль» пройдет реконструкция традиционных масленичных гуляний Московской и Рязанской областей. Хотите поучаствовать в чемпионате по бросанию валенок? А в забеге по катанию невест? А знаете, что такое «запустить кубаря»? Вам непременно нужно в Зарайск!

Телефон для справок 8 (496) 667-30-70.

Солнечногорск

На набережной озера Сенеж в Солнечногорске 9 марта пойдут на рекорд. Тут соберется самое большое количество людей, одновременно лепящих пельмени в течение пяти минут. Организаторы говорят, их будет не меньше тысячи! Заявка в Книгу рекордов России уже поступила, приезжайте болеть за рекордсменов. А еще своими лучшими пирогами будут хвастаться мастера из различных сельских поселений. Плюс выставка традиционных русских обереговых кукол и арт-фестиваль «Солнечногорский валенок», казачьи песни, детские мастер-классы, штурм снежной крепости. Будет весело!

А В ЭТО ВРЕМЯ

В старой традиции празднования Масленицы очень большую роль играли ярмарки, именно они были главными площадками народных гуляний. Там и угоститься можно было, и новую вещицу по случаю праздника приобрести, и в состязаниях на молодецкую удаль поучаствовать. В Московской области масленичные ярмарки тоже будут. Ищите их на сайте kp.ru. Там же - список праздничных площадок крупнейших подмосковных музеев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Одним из факторов развития области должен стать туризм, - заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в конце января в своем ежегодном обращении к жителям Подмосковья. - Мы сделали первые шаги в этом направлении и видим высокий спрос, внимание и интерес людей. Задача - каждый год увеличивать поток туристов. Мы видим потенциал области и в летнее, и в зимнее время. В этом году пригласили всех провести зиму в Подмосковье. Лидерами по посещаемости стали Сергиев Посад, Истра, Дмитров и Коломна».

ВАЖНО!

Туризм - всему голова

В последние несколько лет Московская область показывает стабильный рост числа туристов, которые приезжают не только из всех уголков России, но и из зарубежных стран. Так, по итогам зимних каникул Подмосковье стало самым посещаемым регионом РФ - за пару недель здесь побывали 3 миллиона гостей! Такой серьезный прорыв удалось совершить благодаря запуску проекта «Зима в Подмосковье» - это большая программа развлечений, в которой завязаны самые живописные города области, музеи, усадьбы, площадки для экстремальных видов спорта и многое другое.

- Мы можем констатировать, что «Зима в Подмосковье» превзошла наши ожидания, - говорит вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова. -

И в новогодние праздники, и в выходные все больше людей стало выходить гулять, путешествовать по соседним городам. Зима подошла к концу, и мы скоро объявим о нашей новой программе - летней.

У Подмосковья действительно очень здорово получается привлекать туристов. Для сравнения: скажем, в 2013 году в регионе побывало около 8 миллионов туристов. В 2017-м эта цифра увеличилась уже до 14 млн. В 2018-м - до 15 млн.

Туристические успехи Московской области отмечают и на федеральном уровне. Пару недель назад на Инвестиционном форуме в Сочи портал «Афиша Подмосковья» получил приз за победу в номинации «Развитие туристического потенциала региона».

КСТАТИ

Все самые интересные события и маршруты Московской области можно найти на сайте welcome.mosreg.ru и на странице @turiz_mo в Instagram.

КСТАТИ

Список праздничных площадок крупнейших подмосковных музеев

Масленица в подмосковных музеях - праздник, наполненный ярким театрализованным содержанием, смыслами, сюжетами, - говорит министр культуры Московской области Нармин Ширалиева. - За каждым из наших музеев - большая история, потому Масленицу в каждом из них отмечают в соответствии с традициями эпохи, будь то пушкинская или куда более древняя. Нужно обязательно приехать всей семьей, чтобы погрузиться в атмосферу этого чудесного русского праздника!

1. Музей-заповедник А. С. Пушкина (Захарово, Одинцовский г.о.)

Усадьба Захарово, где прошли детские годы великого поэта Пушкина, станет главной в Подмосковье площадкой для празднования Масленицы. Действо проходит на большой сказочной поляне в старом парке. Если вы здесь до сих пор не были, обязательно приезжайте!

Основные гуляния в грандиозной масленичной деревне состоятся 10 марта. Здесь можно будет испытать свои силы на масленичном столбе или поучаствовать во взятии Бастилии (зачеркнуто) снежного городка, закружиться в хороводах под народные песни, посетить русскую баню, ярмарку и приобрести сувениры - павлопосадские платки, новгородские туески и лапти, костромские глиняные игрушки, тульские самовары, питерское литье.

А в финале, конечно же, гостей ждет сожжение чучела зимы!

Телефон для справок: 8 (495) 598-24-47.

2. Мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И.Чайковского (Клин)

В усадьбе великого композитора Масленицу будут отмечать с 4 по 10 марта. Здесь подготовили большую интерактивную программу «Масленица в музее» (с блинами, чаем, народными забавами и, конечно же, прекрасной классической музыкой).

Внимание! Записываться нужно заранее. Телефон для справок: 8 (496) 242-10-50.

3. Музей-заповедник А.П.Чехова «Мелихово» (г.о. Чехов)

9 марта, с 13.00 до 15.00. У всех праздников, которые проводятся в усадьбе писателя Чехова, есть свой особый стиль, театральный. Поэтому помимо традиционных забегов в мешках, шапочных боев и мастер-класса по игре на ложках, в Мелихово покажут сценки из рассказов Антона Павловича. И все это - под аккомпанемент казачьего хора «ЛетО».

Телефон для справок: 8 (496) 727-62-56.

4. Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник

Один из самых красивых городов Подмосковья шумно гуляет и 9-го, и 10-го марта. В субботу - праздничная программа «Лакомка-Масленица»: колядки, праздничное угощение, фольклорный ансамбль с хороводами и масленичными песнями, квест «Большое Масленичное путешествие». 10 марта, в воскресенье, с 13 до 15 часов здесь проведут «Широкую Масленицу» с молодецкими забавами, блинами, конкурсами и снежной битвой за крепость.

Телефон для справок: 8 (496) 540-63-58.

5. Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» (Истра)

9 марта на площадке перед центром будут разбиты тематические площадки. Игры, выступления музыкальных и танцевальных коллективов, большой фудкорт (на котором главные герои – конечно же, блины!), мастер-классы.

Телефон для справок: 8 (495) 994-56-43.

6. Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей

Об обычаях и традициях масленичной недели посетителям расскажут в театрализованной программе «Масленица в Царицыных палатах». После интересной экскурсии и кукольной сказки можно будет угоститься горячим чаем и блинами.

Внимание! Предварительная запись по телефону: 8 (915) 393-55-65.

7. Московский областной музей народных художественных промыслов (Мытищи, село Федоскино)

Здешняя ярмарка с гуляниями работает все выходные, 9 и 10 марта. Гостей будут развлекать скоморохи и фольклорные коллективы, с лотков можно будет приобрести памятные сувениры ручной работы, а румяные блины в Федоскино - не только с разными начинками, но и под бодрящую медовуху!

Запись на праздник и справки по телефону: 8 (964) 645-28-01.

8. Музей-заповедник «Зарайский Кремль»

9 марта здесь пройдет реконструкция традиционных масленичных гуляний Московской и Рязанской областей. Хотите поучаствовать в чемпионате по бросанию валенков? А в забеге по катанию невест? А знаете, что такое «запустить кубаря»? Вам непременно нужно в Зарайск!

Телефон для справок: 8 (496) 667-30-70.

9. Музее-заповедник «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева» (Пушкинский район)

В одной из красивейших подмосковных усадьб Масленицу гуляют 9 и 10 марта. В программе - катания на лошадях, перетягивания каната, бега в мешках, изготовление традиционных изделий из глины, кукол-закруток, роспись по дереву. И блины. Много блинов!

Телефон для справок: (496) 531-81-80.

10. Государственный мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.Блока (Солнечногорский район, Шахматово)

Праздничные мероприятия стартуют с 6 марта. Из интересных «фишек» - покататься можно не только на лошадках, но и на ездовых собаках, а после шумных конкурсов предложат отведать не только чай-блины, но и пироги с ароматным сбитнем.

Телефон для справок: 8 (495) 994-04-67.