Машина, знай свое место! Могут ли платные места во дворах решить проблему парковок

Полицейская хроника: два автомобилиста подрались на дворовой стоянке в Москве. Один считал, что место принадлежит ему, ведь он там часто паркуется, снег подметает и вообще до подъезда близко. Второму было наплевать - он встал первым, да и свободных мест не осталось. Дело кончилось сломанным носом, разбитыми очками и протоколом. Таких историй становится больше. Парковок не хватает, и дальше будет только хуже.

В Москве зарегистрировано 5 млн машин (причем продажи новых авто выросли на 13% в 2018 году). На проезжей части всех улиц города может поместиться 700 тыс. авто. Официальная вместимость дворов - 2,5 млн машин. Дворы реально берут на себя больше, но вечно так продолжаться не сможет.

Съездите для интереса в ближнее замкадье: Некрасовку, Котельники. Там свободной земли нет вообще. Все заставлено автомобилями. Если начнется пожар, спецтехника даже не доедет. 25 февраля в Одинцове так и произошло - квартира сгорела полностью, потому что пожарные не могли повернуть во двор.

Вариантов решения немного, большинство болезненные.

Скорее всего, нас ждет большое количество полумер. Вот с чем мы можем столкнуться в перспективе.

ПАРКОВКА ЗА ДЕНЬГИ ВО ДВОРАХ: РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ВЫМЫСЕЛ

Страшный сон большинства автомобилистов - деньги начнут брать не только за стоянку на улице, но и за парковку во дворе. Пока земля у дома принадлежит городу, муниципалы действительно могут делать на ней все, что захотят: вводить платную парковку, запрещать стоянку и так далее. Правда, в столичной мэрии пообещали не брать деньги за парковку во дворах.

Выход есть - по закону жильцы могут сделать прилегающую территорию общедомовым имуществом! Тогда участок станет коллективной собственностью всех владельцев квартир. И решать будут уже не чиновники, а люди. На голосовании можно расширить стоянку, уменьшить ее, сделать платные места или вообще освободить двор от авто. Тут надо понимать, что мнение жильцов-автомобилистов совершенно не обязательно должно совпадать с пожеланиями остального большинства.

Фишка в том, что перевод двора в общее имущество не решает автоматически парковочную проблему. Если мест 20, а машин 60, то две трети в любом случае пролетят. Значит, у одного будет право стоять у подъезда, а остальным придется ехать подальше, где есть свободные места и мало жилья.

Вопрос: как поделить дефицитную парковку? Можно сделать живую очередь - кто первым встал, того и тапки. Но это не лучший вариант. Можно делить места по дням недели - тогда-то паркуются первые 20 из 60 автовладельцев, за ними - следующие 20 и так далее. Можно всю травку закатать в асфальт и превратить двор в стоянку.

Еще один вариант: стоянка может быть платной! Цену установят сами жильцы общим голосованием. Собранные средства пойдут всему дому - хоть подели их между всеми, хоть садовника найми для поддержания красоты двора. Тогда 20 человек, которым больше всех надо, станут платить, остальные пойдут искать бесплатные места. Но весь дом от такого решения выиграет.

БЕЗ ГАРАЖА АВТО НЕ КУПИШЬ

Был недавно информационный вброс, будто в Госдуме хотят продавать новые авто только при наличии у покупателя гаража или места на стоянке. Сообщение опровергли. Но на самом деле ничего невероятного. В Пекине, например, так и сделали. В Сингапуре похожие меры приняли еще раньше, к тому же там и езда по городу платная.

Так проблему парковок решить можно, но в Москве пока такой фокус не прокатит. Спасибо нашей бюрократии. Купить гараж у частника или место на многоэтажной стоянке можно. Но такого добра в городе единицы. А вот купить парковку на улице или во дворе просто нереально. Чтобы город продал или сдал в аренду машино-место на муниципальной земле, надо четко обозначить кадастровые границы каждого участка, а потом провести конкурс по каждому из них.

Сейчас Росреестр даже с границами озер определиться не может. Определить же в масштабах мегаполиса точные участки три на шесть метров - маловероятная утопия.

А еще есть дворы, которые в любой момент могут стать общедомовыми... И будут жильцы слать лесом всех урбанистов с их парковочными планами. Чтобы навязать жильцам волю горадминистрации, понадобятся новые законы. Пока же невозможно обязать людей покупать или арендовать парковки, потому что пока невозможно заставить условных хозяев парковок их сдавать.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ С ДЕФИЦИТНОЙ СТОЯНКОЙ?

С одной стороны, город вводит новые зоны платных стоянок, повышает цены на них, открывает выделенные полосы, тратится на общественный транспорт. Вроде бы создаются условия, чтобы людям было удобнее не пользоваться машинами. Но в то же время тратятся миллиарды рублей на развязки, скоростные дороги около жилых домов. Так власти как бы говорят: садитесь за руль, ведь столько новых широких дорог появляется.

Вероятно, автомобилизацию будут сдерживать, повышая стоимость владения авто, но не трогая дворовые парковки. Платных стоянок станет больше. В центре могут ввести зону платного въезда для низкоэкологичных авто. Бензин продолжит дорожать.

Все это можно назвать экономическими запретительными мерами. Как бы напрямую никто никому ничего не запрещает, но владение машиной в мегаполисе станет слишком дорогим удовольствием. Проблему парковок это сможет решить.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему не построить больше многоэтажных паркингов?

В теории самое простое решение. Не хватает парковок? Надо построить новые!

На практике большие стоянки негде возводить, потому что нет свободной земли, а если гараж и появляется, то место в нем стоит не меньше миллиона. Дорого.

- Мэрия пыталась решить парковочную проблему строительством гаражей, - рассказал «КП» вице-президент Союза московских архитекторов Илья Заливухин. - Последняя программа еще при Лужкове называлась «Народный гараж». Успех вышел относительный - оказалось, люди отказались платить за место, когда можно бесплатно стоять на газоне. Для экономии паркинги возводились на участках без коммуникаций. Так большинство мест оказалось вдали от жилья, и народ не захотел платить за гараж, до которого надо слишком долго идти. Даже если согласиться на перенос коммуникаций, построить большую стоянку близко к водителям невозможно. По санитарным правилам охранная зона вокруг жилья - до 300 метров.

Сейчас девелоперам разрешают строить новые дома без парковок. Мест, где можно было бы в будущем поставить гараж, не остается.

С удобными гаражами есть еще одна беда - их никогда не бывает достаточно. Чем больше хороших паркингов строится, тем больше люди покупают машин. Это явление называется «отложенным спросом». Американцы пошли по такому пути. В Атланте снесли весь исторический центр ради стоянок. Но мест по-прежнему не хватает.

Проблема в том, что каждой машине надо слишком много места. Кроме 9 квадратов самой стоянки, необходимы проезды, лестницы для водителей, подъездные дороги. В реальности на каждый автомобиль в паркинге отводится 24 квадрата. Целая квартира!

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Готовьтесь раскошелиться

Надо привыкать к мысли, что свободное место в современном мегаполисе - это дефицитный товар со своей ценой. Людей, желающих припарковаться, больше, чем парковок. Поэтому отсекание всех несостоятельных - самый простой вариант.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

Как бы вы решили проблему парковок в Москве?

Петр ШКУМАТОВ, лидер движения «Синие ведерки»:

- Есть только один выход - построить новые внеуличные паркинги. Например, во всем мире пользуются успехом подземные стоянки. Главное, чтобы цена на них не была заоблачной.

Никита ИСАЕВ, директор Института актуальной экономики:

- Работы в этом направлении ведутся, нужно лишь подождать. Теперь необходимо пустить больше общественного транспорта, расчистить от гонщиков выделенки на дорогах.

Дмитрий ЧУГУНОВ, руководитель проекта «СтопХам»:

- А в центре города нет никакой проблемы. Если ты хочешь с комфортом запарковаться около Тверской - готовься заплатить. Или нанимай водителя, который тебя высадит и подождет где-то еще. Но, например, в Митине, где сложно бросить вечером авто, проблему не решить за один год. Есть беда с глупостью застройки, которая была при прежних мэрах. Налепили дешевого жилья, а вопрос с машинами не продумали.

Александр СОЛУКОВ, политолог:

- Прошел слух, будто в Госдуме была смешная идея: запретить продавать машины тем, у кого нет гаража. Все мы повеселились, похихикали, слух опровергли. Но столица переполнена тачками. Это не лезет ни в какие ворота. У многих аж по 2 машины. Где они собираются их ставить? Поэтому спасет только повышенный налог или усложнение продаж.

Владислав ДЕЖНЕВ, маркетолог:

- Расселять Москву. У нас все стекаются жить в столицу, она уже не может принять столько людей. Но тут крутятся все деньги. Работу с хорошей зарплатой найти в Твери или Саратове сложно. А в столице отличные условия для труда. Нам нужно менять весь уклад жизни страны, чтобы разрешить этот извечный вопрос.

Антон, читатель сайта KP.RU:

- В своем дворе мы разобрались. Установили шлагбаумы на въезд и выезд. Чужаки сюда затереться не могут. А раньше приходилось по двадцать минут нарезать круги ради заветной парковочки.

Ирина, слушательница Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Посмотрите, сколько у нас таксистов. Нанимают тысячи гастарбайтеров, которые заполонили все дороги. Если их убрать или сократить вдвое - будет уже жить легче.