Водители устроили хостел на колесах во дворах домов рядом с офисом «Яндекс.Такси»

Как обычно, в исполнении блогеров ситуация выглядит катастрофически. Они пишут об офисе «Яндекс.Такси», который расположен в Огородном проезде в пяти минутах ходьбы от станции метро «Бутырская». Местные жители очень недовольны таким соседством и замышляют бунт. Таксисты паркуются во дворах, там же справляют нужду, ужинают и спят в машинах и вообще портят общий пейзаж.

- Пробки из желтых брендированных авто стали привычными, - написала в Фейсбуке Мария Шевченко. - Недалеко от офиса есть платная стоянка, но она, разумеется, пустует. Ведь люди, которые экономят на жилье, за паркинг и подавно платить не готовы.

Сразу на выходе из метро видно, где находится офис агрегатора. Машины с шашечками стекаются в Огородный проезд. Позади офиса - промышленная зона. Пустырь, железнодорожная станция. А где беспредел?

Я разговорился с одним бомбилой. Он честно признался, что часто ночует в машине.

- Хостел стоит рублей 500 в сутки, - рассказал таксист. - Для меня это два обеда. Иногда все-таки снимаю койко-место, но это только чтобы помыться.

Я заглянул в салон машины и поморщился. Сиденья пропахли табаком. Воздух затхлый. Сзади под стеклом валяется пустая бутылка из-под кефира.

- А в таксопарке разве не проверяют состояние машины?

Киргиз отмахнулся. Мол, он сам себе и механик, и медик. А ночует он чаще всего во дворах по улице Руставели.

Я отправился туда. И сразу во дворе 15-го дома обнаружил две желтые машины.

- Вам надо ночью сюда прийти, - пояснила мне жительница четвертого подъезда Наталья Баранова. - Сейчас-то все на линии. А часов в одиннадцать-двенадцать начинают искать свободные места. Каких-то бесчинств лично я не видела, но нам самим машины ставить некуда.

Еще один двор. Руставели, 13/12. И еще две желтые «Шкоды». Одна пустая - без водителя. А вторая с таксистом. Низкорослый усатый мужик протирал тряпкой лобовое стекло.

- Проблема решается очень просто, - сказал мне водитель. - Шлагбаум. И никого чужого во дворе не будет.

КОММЕНТАРИЙ АГРЕГАТОРА

- Никаких проблем с работой водительского центра нет, - рассказала «КП» пресс-секретарь «Яндекс.Такси» Наталья Рожкова. - Пост в Фейсбуке, о котором идет речь, был опубликован неделю назад и относился к разовому всплеску загруженности дорог. Как раз в тот момент, когда в нашем центре началась выдача водителям шашечек для обклейки такси. Чтобы исключить загрузку, мы оптимизировали его работу: ввели запись водителей на определенное время, некоторых из них переключили на другие профильные площадки и увеличили количество сотрудников. Центр очень важен для водителей: они проходят там обучение (например, для работы с детскими заказами по специальной программе, созданной нами совместно с психологами Инcтитyта дoшкoльнoгo oбpaзoвaния и ceмeйнoгo вocпитaния). Кроме того, многие водители сейчас просят проконсультировать их о переходе на налоговый режим самозанятых - наши сотрудники объясняют в центре, как правильно это сделать.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Не хотят переезжать, так пусть хоть туалеты поставят»

- Я лично читал обращения депутатов, которые с возмущением пишут о мигрантах в Огородном проезде, - заявил «КП» координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. - Полная антисанитария. Если не собираются переезжать, то пусть хотя бы туалеты поставят.

- Несколько лет назад одна из контор «Яндекс.Такси» была на «Авиамоторной», - рассказал «Комсомолке» лидер движения «СтопНелегал» Евгений Грэк. - Местные жители жаловались. И добились своего. Офис переехал. Здесь жителям района нужно так же бороться. Неудобство возникает не только во дворах. Рядом с офисом «Яндекс.Такси» есть торговый центр. Приезжает много людей. Но припарковаться негде. Все усыпано таксистами. Насколько я знаю, у агрегатора там есть 44 места. А заняты, наверное, все 200. Недавно перед конторой голодал один таксист. И рассказал, как себя ведут его коллеги. В ТЦ есть туалет. Но водители заходят за машину - и вперед. То же самое с мусором. Съел шаурму - пакет бросил где придется. Выход один. Переселить центр «Яндекса» подальше от жилых домов.