2019-03-06T15:07:33+03:00
Происшествия

Уроженка Татарстана продала в Москве новорожденную дочку

Малышку она оценила в миллион рублей
Анастасия ВАРДАНЯН
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Новорожденная девочка сейчас находится в больницеНоворожденная девочка сейчас находится в больницеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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"Ищу новых родителей для новорожденной дочери. Передам ребенка за 1 миллион рублей" - такое объявление в одной из соцсетей на днях разместила 23-летняя Расулжан Кызы Барнохон. Неизвестно, чем все закончилось, если бы не активисты общественной организации, которые первыми заметили это дикое сообщение на странице женщины. Сначала думали, что это шутка. Но нет. По телефону женщина подтвердила желание продать малышку.

За операцией, которую язык не поворачивается назвать "контрольной закупкой", следила полиция. Покупательнице (активистке общественной организации) женщина без лишних сантиментов отдала дочку еще и расписку оставила. После передачи денег ее арестовали.

"В отношении 23-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье "продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", - сообщила " КП" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Следствие уже подало ходатайство об ее аресте на 2 месяца. Заседание состоится вечером 6 марта в Преображенском районном суде. Известно, что уроженка Татарстана жила в Москве без регистрации.

Новорожденная девочка сейчас находится в больнице. Малышка полностью здорова и после обследования она будет передана в детский дом. Ее маму лишат родительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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