Алексей Венедиктов попросил мэра столицы поддержать идею электронного голосования

Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов озвучил идею проведения электронного голосования в Москве. Об этом управленец, ранее возглавлявший общественный штаб по наблюдению за выборами и комиссию Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества, заявил на итоговой панельной дискуссии на IX Московском гражданском форуме «Мой город - мой район. Перспективы развития».

«Мы просим вас, Сергей Семенович, как мэра поддержать инициативу эксперимента электронного голосования в Москве на выборах в Мосгордуму, - обратился Алексей Венедиктов к Сергею Собянину. - Мы предлагаем, чтобы, понятно, был принят федеральный закон, потом закон Мосгордумы и в небольшом количестве округов - от одного до трех - была предоставлена возможность избирателям выбрать: голосовать либо бумажным, старым, способом, либо электронным».

Журналист предложил мэру столицы дать поручение департаменту информационных технологий города проверить будущую систему совместно с представителями политических партий. Кроме того, Алексей Венедиктов предложил проверить эту систему с помощью хакеров, чтобы удостовериться в ее надежности.

«Мы предложили с помощью хакеров проверить эту систему, когда она будет создана, в мае, скажем, за несколько месяцев до выборов. Мы готовы предложить премию тем хакерам, которые взломают эту систему», - отметил управленец.

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал озвученную Алексеем Венедиктовым идею.

«Мы все больше и больше живем в виртуальной среде. И все меньше и меньше желающих приходить на выборы, - отметил градоначальник. - Вы видите, что с явкой творится - все ниже, и ниже, и ниже. Надо дать другую возможность, чтобы человек мог, не выходя из своего дома, из своей дачи, двигаясь в общественном транспорте, мог принять решение - проголосовать. Да, это сложно... Но мы же понимаем, что это рано или поздно будет. Почему мы должны плестись в хвосте? Давайте первыми сделаем этот шаг».

При этом он отметил, что необходимо создать систему общественного контроля за реализацией данного эксперимента.