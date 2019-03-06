Новая станция Большой кольцевой линии метро в Москве: «Текстильщики» напомнят ткацкий станок

Сегодня, 6 марта, на заседании Архитектурного совета Москвы согласован проект станции метро «Текстильщики» Большой кольцевой линии (БКЛ). Ее построят на восточном участке БКЛ длиной 11,4 километра. Всего на этом отрезке откроются четыре станции - «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон» и «Кленовый бульвар».

Концепцию новой станции Архсовет уже рассматривал в октябре прошлого года и отправил ее на доработку. Авторам тогда рекомендовали не усложнять дизайн и побольше думать об удобстве пассажиров. Как отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, к замечаниям экспертов разработчики прислушались и обновили проект.

Фото - пресс-служба Москомархитектуры.

Станция «Текстильщики» будет мелкого заложения с двумя так называемыми береговыми платформами. То есть поезда в обе стороны будут ходить в одном тоннеле. Пути разделяет стена из конструкций с вертикальными жалюзи, напоминающими ткацкий станок. При этом сквозь них увидеть второй состав можно будет только в некоторых местах платформы при определенном ракурсе.

Фото - пресс-служба Москомархитектуры.

Платформу оформят в серо-белых оттенках из керамогранита и натурального камня. Подсветку сделают в нескольких цветах, в том числе и в голубом. Потолок вестибюля с турникетами украсят подвесные светильники в виде арок. Наземные павильоны напомнят строительные леса. Их соберут, словно конструктор, из деталей разного цвета - серого, белого, синего.

КОНКРЕТНО

Станция «Текстильщики» Большой кольцевой линии

Где: на участке между Шоссейной и Люблинской улицами возле пересечения с Волгоградским проспектом.

Что будет: два вестибюля, транспортно-пересадочный узел (ТПУ) с реконструкцией платформы Текстильщики Курского направления железной дороги.

Сколько пассажиров: 65,9 тысяч человек в час пик.

Когда откроют: ориентировочно в 2023 году.

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