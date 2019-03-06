Экологичные технологии Московского НПЗ оценили эксперты Общественной палаты

Какой станет Москва в ближайшие годы, обсуждают сегодня эксперты, представители городских властей и Общественной палаты на Московском гражданском форуме «Мой город — мой район. Перспективы развития». Двухдневный форум, посвященный комплексному развитию районов столицы, открылся на площадке Цифрового делового пространства. Его организатор - Общественная палата города Москвы - собрала вместе представителей бизнес-сообщества, общественников, ученых, членов Правительства Москвы и исполнительных органов власти, чтобы обсудить самые насущные проблемы мегаполиса.

Работа форума построена в формате живых дискуссий, которые позволяют его участникам обменяться опытом и найти потенциальных партнеров, по-новому взглянуть на городские проблемы и проработать пути их решения, учитывая мнение жителей каждого района мегаполиса и возможностей развития Москвы. Обсуждаемые вопросы поделены на пять тематических блоков, охватывающих весь спектр городской жизни: «Мой район. Строительство и реновация», «Социальное развитие», «Транспортный каркас Москвы», «Гражданское общество», «Некоммерческий сектор и общественный контроль».

Большое внимание на форуме уделяется вопросам экологии: развитие мегаполиса должно идти рука об руку с охраной окружающей среды. Своим положительным опытом поделилось одно из самых передовых в этом плане предприятий столицы - Московский нефтеперерабатывающий завод. С 2011 года «Газпром нефть» проводит на МНПЗ комплексную экологическую модернизацию, поэтапно внедряя на производстве самое современное оборудование и инновационные технологии. Все изменения проходят под пристальным контролем жителей окрестных районов, экологов и представителей общественных организаций. Благодаря программе «открытый завод» за прошлый год на предприятии было проведено 40 визитов.

Начальник отдела охраны окружающей среды МНПЗ Лариса Денисова рассказала участникам форума о природоохранных практиках, которые внедряются на столичном заводе. Многие из них являются уникальными для России и не применяются больше нигде в отечественной промышленности - МНПЗ можно с полным правом назвать первооткрывателем в этой области.

- Московский НПЗ применяет передовые решения в области охраны окружающей среды, многие из которых определят отраслевые стандарты, - подчеркнула Лариса Денисова. - Предприятие выступает площадкой для выездных заседаний и круглых столов по актуальным темам экологической направленности. А формат визитов позволяет жителям, экспертам и общественным организациям лично оценить результаты модернизации и работу нашего предприятия.

Одна из таких уникальных для России разработок — инновационный комплекс очистных сооружений «Биосфера», очищающий сточные воды на 99,9%. В 2018 году комлекс позволил предприятию на 70% сократить потребление речной воды. Завод значительно уменьшил нагрузку на очистные сооружения города и перешел на практически замкнутый цикл водопотребления, тем самым обеспечив рекордный уровень сохранения водных ресурсов столицы.

Чистоту воздуха вокруг МНПЗ непрерывно контролирует автоматизированная система мониторинга воздуха. Ее показатели выводятся на информтабло, установленное на одной из улиц Москвы рядом с предприятием — так что жители могут следить за ними в режиме нон-стоп. Опыт работы системы мониторинга воздуха НПЗ собираются внедрить у себя предприятия других российских регионов.

В планах МНПЗ — уже в этом году запустить современную установку переработки нефти «Евро+». Эффективный комплекс нового поколения заменит сразу пять установок старого образца. Использующиеся в ней технологии позволят дополнительно снизить воздействие на окружающую среду и увеличить выпуск экологичного топлива Евро-5 для столичного региона.

Представители Общественной палаты и участники форума высоко оценили опыт МНПЗ.

- Хочу отметить вдумчивый подход к развитию и верную расстановку приоритетов Московского НПЗ, - подчеркнул Евгений Гашо, руководитель комиссии Общественной палаты Москвы по экологии, энергетике и устойчивому развитию. - Мероприятия экологической направленности, курс на энергосбережение и информационная открытость – это и есть лидерские качества предприятий городского хозяйства столицы.