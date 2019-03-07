Татьяна Минеева, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве: Практически каждый второй руководитель бизнеса - женщина

Первое интервью в новой должности Татьяна Минеева дала «Комсомольской правде».

150 ТЫСЯЧ БИЗНЕСВУМЕН

- Татьяна, насколько значима роль женщин в российском бизнесе?

- В масштабах России среди владельцев бизнеса женщин примерно 27% (согласно рейтингу Women Business Index). При этом число женщин - руководителей бизнеса достигло 43%. Думаю, что эти цифры - число женщин-собственников и число женщин-руководителей - в ближайшие годы сравняются, и еще немного подрастут.

- А как дело обстоит в столице?

- Москва пока отстает от некоторых регионов России по проценту женщин - собственников бизнеса. Первые места занимают Ульяновская и Свердловская области. Значит, есть над чем работать.

Тем не менее в малом бизнесе Москвы женщин примерно 30%. Учитывая масштабы столицы, это весьма существенно! В городе зарегистрировано более 300 тысяч индивидуальных предпринимателей и еще 240 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Это дает нам примерно 150 - 160 тысяч столичных бизнесвумен.

- В каких направлениях бизнеса роль женщин-предпринимателей наиболее представительна?

- Все по тому же рейтингу WBI, 58% женщин ведут бизнес в сфере услуг, 28% - в торговле и 14% - в производственном секторе. Сложно назвать отрасль, в которой нет примера успешной женщины. В том числе и в типично мужских видах бизнеса. Например, одна из успешнейших московских предпринимательниц, Барно Турсунова, владеет 130 автосервисами.

СПОСОБНЫ НА КОМПРОМИСС

- Чем привлекают женщин социальные виды предпринимательства?

- Ответ очевиден: материнский инстинкт. «Я очень люблю своих детей и мне тяжело осознавать, что какие-либо дети в России растут в худших условиях, чем мои», - говорит одна моя коллега, которая работает как раз в этом секторе. Я как мать троих детей с ней полностью согласна. Именно поэтому в России у социального предпринимательства и благотворительности женское лицо. Для женщин чужой беды не существует. Если мы видим неустроенность, то стремимся помочь прямо здесь и сейчас.

- На что жалуются чаще всего столичные бизнесвумен?

- Проблемы у женщин-предпринимателей те же, что и у всего бизнес-сообщества, - высокая стоимость финансирования, гнет проверок, недостаточность мер господдержки. По всем опросам это три ключевых фактора, мешающие развитию бизнеса.

Главная особенность в том, что число обращений от женщин-предпринимателей меньше, чем от мужчин. Совсем мало обращений по вопросам незаконного уголовного преследования. Женщины больше склонны искать и достигать компромисса, поэтому и конфликтов, которые выливаются в уголовные дела, не столь много.

С начала года к московскому бизнес-омбудсмену поступило 39 обращений, из них от женщин - только 11. А по уголовному преследованию ни одной. Жалуются на необоснованные штрафы в результате проверок, недопуск к конкурсу по госзакупкам, невозможность реализовать преимущественный выкуп помещения, невозврат переплаты по налогу.

ИНСТИТУТ СЕМЕЙНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

- Власти столицы помогают женщинам запускать и развивать бизнес?

- Как таковой господдержки по гендерному признаку нет. Это объяснимо, так как Конституцией у нас установлено равенство полов. Но оказывается информационная поддержка. Здесь можно упомянуть номинацию «Мама - успешный предприниматель года» в рамках конкурса Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы «Прорыв года». Реализуются также обучающие и консультационные проекты.

В разработке мер поддержки велика роль общественных организаций. Это прежде всего комитеты по женскому предпринимательству «Деловой России» (где я была до недавнего времени сопредседателем) и «Опоры России», общероссийская организация «Женщины бизнеса».

В «Деловой России» мы сфокусировались на главной проблеме - финансировании бизнеса. Женщины - лучшие заемщики и исправнее платят по кредитам, чем мужчины. Это факт, который подтверждается и российской, и мировой практикой. Большинство банков пока не готовы выпускать продукты с гендерным разделением, но уже появились первые ласточки в этом деле. «Опора» реализует крупный образовательный проект с Google - Women Digital Academy и проводит работу по продвижению в России Индекса женской предпринимательской активности. У «Женщин бизнеса» работает круглосуточная линия юридической поддержки.

В России женщина неразрывно связана с семьей. И для многих женщин-предпринимателей помогло бы развитие института семейного предпринимательства. Тут как раз реально принять закон (аналоги есть в странах Европы) и развивать меры господдержки.

Доля женщин

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