Московский опыт аттестации директоров школ хотят использовать по всей России

В 2020 году в России может появиться окончательный вариант системы аттестации руководителей общеобразовательных учреждений. Скорее всего, в ней будет использован тот полезный опыт, который в этом направлении уже имеет Москва. О новых принципах подбора кадров в образовании говорилось на прошедшей в Сочи Всероссийской конференции «Путь к успеху: национальные проекты и стратегия поддержки одаренных детей и молодежи».

- Мы предлагаем рассмотреть вопрос о том, чтобы уйти от повышения квалификации ради документа по аттестации, это должны быть иные подходы, более современные, - сообщила на конференции вице-премьер Татьяна Голикова. - Для этого в проекте предусмотрено создание системы независимой и добровольной для педагогов оценки профессиональных компетенций. Во всех регионах на функциональной основе будут созданы центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов и в 2020 году, мы надеемся, что… будет внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций.

По ее словам, к 2024 году в рамках нацпроекта «Образование» планируется создать более 250 центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.

По традиции Москва задает тренды по ключевым направлениям развития. Эффективная система подбора руководителей школ уже несколько лет успешно действует в российской столице.

Директора столичных школ - как опытные специалисты, так и те, кто только претендует на эту должность, - обязаны проходить такую проверку управленческих навыков.

- Сама процедура аттестации проводится в два этапа, которые позволяют исключить из управленческих команд образовательных организаций случайных людей, - рассказал директор школы № 1194 Анатолий Ващилин. - Сначала руководитель или кандидат на должность руководителя проходит тестирование, при котором проверяется его способность управлять кадрами, ресурсами, процессами, информацией и результатами. При этом, я хочу отметить, что вариантов совпадения тестов для кандидатов нет. Затем тот, кто успешно прошел тестирование, выходит на собеседование с аттестационной комиссией. Это позволяет определить компетенцию руководителя школы. В Москву постоянно приезжают директора школ из разных городов России, которые с большим интересом изучают столичный опыт аттестации руководителей. Директора школ, знакомясь с московской процедурой аттестации, отмечают ее логичность, открытость, понятность и эффективность.

На часовом компьютерном тестировании оцениваются управленческие компетенции руководителя. При этом все 40 практических вопросов составлены так, чтобы можно было понять, способен, понимает человек, как управлять образовательным учреждением или нет. Если школа лидирует в общегородском рейтинге, то директора могут освободить от прохождения теста.

КСТАТИ

Все процедуры открыты и прозрачны

Аттестация завершается собеседованием с комиссией Департамента образования и науки Москвы. Будущему руководителю задают вопросы и изучают результаты его управленческих решений, указанных в аттестационной справке. Ее составляют не вручную, а автоматически, на основе данных электронного портфолио московского директора. Сюда вносится вся работа школы - участие в городских проектах, итоги ГИА и многое другое. Свое решение члены комиссии принимают путем тайного голосования. Процедура аттестации полностью открыта. Причем все настолько прозрачно, что собеседование можно смотреть в интернете в режиме реального времени. Архивные записи доступны в разделе «Аттестационная комиссия» на сайте «Школа большого города». Заявление на аттестацию, запись на тестирование и создание аттестационной справки проходит в электронном виде. Дополнительно собирать документы не нужно.

- Аттестация руководителей столичных школ и кандидатов на эту должность необходима всем участникам образовательного процесса, - говорит директор школы № 1520 имени Капцовых Вита Кириченко. - Руководители могут подтвердить соответствие требованиям, которые предъявляются к их должности. На мой взгляд, это надежный механизм, позволяющий школе развиваться в нужном направлении. Знания, умения и навыки, которые демонстрирует руководитель во время аттестации, работают на общий результат. От этого выигрывают и школьники, и учителя, и город в целом. Москва может поделиться этим опытом. Безусловно, в других городах может быть своя специфика, но московская аттестация опирается на принципы, которые жизнеспособны в любом регионе - открытость, коллегиальность и эффективность.