В Зеленограде 9-летний школьник из пистолета выстрелил однокласснику в голову

ЧП в одной из Зеленоградских школ. Вчера днем оттуда в больницу доставили с окровавленной головой ученика 3 класса. Мальчик заявил, что одноклассник выстрелил в него из пистолета.

- По предварительной информации, 9-летний ребенок принес из дома в школу пневматический пистолет, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Взял у отца без спросу. После уроков показывал пистолет ребятам. Дети говорят, что в какой-то момент произошел выстрел. Пуля угодила одному мальчику в голову. Взрослые вызвали скорую помощь.

В пресс-службе столичной полиции уточняют, что в больнице пострадавшего осмотрели, оказали необходимую помощь. Однако раны, слава богу, оказались не серьезными.

- В больницу приехали родители пострадавшего. После оказания медпомощи мальчик был отпущен домой, - сообщают в главке. - По данному факту сейчас проводится проверка. По ее итогам будет приниматься решение.

Сейчас полицейские разбираются с папой стрелка. Их интересует, где и как хранилось оружие, почему ребенок имел к нему доступ, был ли вообще зарегистрирован этот пистолет. При определенном раскладе родителю грозит административный арест до 15 суток.

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