В РЖД ответили на Послание Президента мощным кадровым усилением

ОАО «РЖД» произвело кадровое усиление управления с целью реализации амбициозных задач, поставленных Президентом России в «майских» указах и Послании Федеральному собранию. В компании считают необходимым значительно усилить те направления, от которых зависят непосредственные качественные изменения в сфере строительства и инфраструктуры. Это позволит осуществить прорыв в достижении долгосрочных целей РЖД, реализовать задачи, поставленные Президентом, обеспечить потребности российского населения в качественных железных дорогах с прилегающими объектами.

О новых кадровых назначениях в управлении компанией сообщил генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, выступая на оперативном совещании в Москве. Цель реализуемых кадровых решений – значительное улучшение деятельности по основным направлениям. Именно поэтому кадровый состав управленцев был усилен опытными топ-менеджерами. Это Виктор Зимин и Андрей Макаров.

Андрей Макаров

Приказом генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова Виктор Зимин назначен заместителем генерального директора ОАО «РЖД» – начальником Дирекции развития железных дорог Восточного полигона.

Зимин хорошо известен, как российский государственный деятель. В недавнем прошлом он – глава Хакасии. За время руководства Виктора Зимина Хакасией валовой региональный продукт республики вырос в 2,3 раза - с 81 млрд 20 млн руб. в 2009 г. до 181 млрд 434 млн руб. в 2016 г.

Период его управления также охарактеризовался значительным улучшением показателей социального развития.

Но что особенно ценят в РЖД – это весомый профессиональный опыт Зимина, как человека знающего отрасль. Он является почетным железнодорожником России.

Свою трудовую биографию он начинал простым электриком в одном из Икутских СМУ. Прошел все ступени карьерной лестницы. Курировал строительство Ачинской ветки железной дороги, затем стал заместителем начальника Абаканского отделения ЖД. Награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Заслуженный строитель Республики Хакасия.

Виктор Зимин

Также решением совета директоров компании Андрей Макаров назначен заместителем генерального директора ОАО «РЖД» по вопросам строительного комплекса. И для этого кадрового назначения имеются все основания. Макаров – опытный профессионал. Работал на разных должностях на Оренбургском локомотиворемонтном заводе. Вырос до заместителя начальника Октябрьской железной дороги по строительству. Затем стал заместителем начальника департамента капитального строительства ОАО «РЖД». В 2017 году назначен руководителем Департамента капитального строительства ОАО «РЖД». То есть для РЖД – это именно опытный профессионал, знающий толк и в отрасли, и в строительстве объектов.

Исполняющим обязанности руководителя Департамента капитального строительства назначен Илья Крашенинников, работавший в должности заместителя данного Департамента. Это также известный в компании человек, заслуги которого отмечены медалью "За развитие железных дорог". Указ о награждении был подписан президентом РФ В. Путиным

Не менее значимым является вопрос развитие Центрального транспортного узла. Это направление будет курировать заместитель генерального директора Олег Тони – человек, который всю жизнь посвятивший строительству, знающий отрасль досконально. Много лет проработал на ключевых постах в РЖД. Тони был ключевым руководителем, организовавшим работу по строительству всех олимпийских объектов ОАО «РЖД» в Сочи, за что был награжден Орденом Александра Невского. Именно он отвечал за запуск интермодальной железнодорожной инфраструктуры во Владивостоке к саммиту АТЭС, создание современного транспортного узла к летней Универсиаде в Казани, строительство стадиона «Локомотив», ну и в продолжение «спортивной» темы РЖД была поручена подготовка транспортной инфраструктуры сочинской Олимпиады. Тони отвечал за сдачу 13 объектов, включая непрофильные.

Олег Тони

Еще одним важным кадровым решением является назначение Ирины Митичкиной исполняющей обязанности директора «Росжелдорснаба», совмещая их с прежней должностью начальника Центра организации закупочной деятельности. Это также одно из важнейших направлений деятельности компании. Митичкина имеет обширный опыт работы юристом, а с 2003 года ее жизнь прочно связана с РЖД. В компании она занималась именно вопросами тендерных закупок. С 2007 года Митичкина является начальником центра организации конкурсных закупок.

Все эти кадровые решения говорят о мощном усилении команды профессионалов-управленцев, способных совершить качественный прорыв в реализации долгосрочных целей РЖД с учетом требований Президента, поставленный как в «майском» указе, так и в недавнем Послании Федеральном собрании. Для исполнения масштабных задач по развитию инфраструктуры и строительству, поставленных Президентом, РЖД формирует новый потенциал развития. «Запланированы беспрецедентные в истории страны инвестиции, которые дадут прорывной эффект для наших железных дорог. Любые заминки или сбои по срокам и качеству работ недопустимы», - отметил Олег Белозёров.

По его словам, распределение полномочий между заместителями по стройке позволит более чётко координировать работы, запланированные в Комплексном плане модернизации и развития магистральной инфраструктуры и стратегических документах компании. В компании рассчитывают получить конкретные результаты уже в кратчайшее время. «Всё это требует выхода на новый уровень – в полном соответствии с теми принципами и задачами, которые сформулированы руководством страны и которые легли в основу Долгосрочной программы развития компании, – заявил глава ОАО «РЖД».