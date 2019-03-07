Сергей Собянин открыл фудмолл "Депо.Москва" на Лесной улице

О фудмолле "Депо.Москва" на Лесной улице уже знают многие, по выходным здесь выстраиваются очереди за вьетнамским супом фо-бо, за грузинскими хачапури и русскими блинами. Инстаграм каждый день пополняется фотографиями из нового модного места, где в будни частные предприниматели занимаются работой, по выходным сюда приходят с друзьями послушать современную музыку или целыми семьями с детьми, чтобы вкусно покушать, купить продукты на рынке. Однако фудмолл функционировал в тестовом режиме, работали не все корнеры и магазины. Официальное открытие состоялось 7 марта с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Фудмолл "Депо.Москва" на Лесной улице.Фото: Алиса ТИТКО

- Несколько лет назад здесь были руины. Уникальный памятник середины XIX века превращался в аварийное состояние. Это правильное решение - отдать инвесторам. Они провели сложную реставрацию этого памятника. Город со своей стороны провел благоустройство прилегающей территории. Летом будет очень интересно. Создание здесь крупнейшего гастрономического квартала в Европе - это знаковое событие для Москвы, в силу того, что много лет рынки были в плохом - антисанитарийном состоянии. "Депо.Москва" задает новый бренд для москвичей и гостей города, - сказал Сергей Собянин.

Официальное открытие фудмолла состоялось 7 марта.Фото: Алиса ТИТКО

Здания из красного кирпича на Лесной улице построили не сейчас, в них более 100 лет назад создали парк для конно-железных дорог. Позже здесь организовали Миусское депо, где долгое время обслуживали трамваи и троллейбусы. Полтора года назад его отреставрировали, восстановив исторический облик фасадов, и передали в долгосрочную аренду инвестору по итогам открытого аукциона.

Фудмолл "Депо.Москва" расположился на площади 11 тысяч квадратных метров. На одной площадке открыли 75 корнеров (ресторанов и кафе), около 140 торговых лавок и магазинов, рынок и 1800 посадочных мест за длинными столами. Ценовая политика на еду разная - можно попробовать пирожки с грибами по 80 рублей и устрицы по 300 рублей за штуку. Здесь предложат блюда азиатской, японской, греческой, грузинской, американской кухни. Можно попробовать рамен, такояки, хумус, фалафель, гирос, блины и многие другие блюда – как традиционные, так и экзотические. Большой выбор морепродуктов Сахалина, в их числе устрицы, крабы, ежи, красная рыба.

Уголок Вьетнама в фудмолле.Фото: Алиса ТИТКО

Концепция фудмолла для Москвы новая. Под одной крышей можно провести хоть весь день. По утрам здесь будут проходить бизнес-завтраки, ведущие СМИ смогут организовывать встречи журналистов со спикерами, опять же повара уже готовы удивлять овсяной кашей на кокосовом молоке, омлетами с брокколи и ванильным кофе. Днем можно подняться на второй этаж, где поработать в удобной обстановке - есть столы и розетки для ноутбуков. Эту зону можно использовать, как коворкинг (для офисной работы, общения с творческими людьми). А также заглянуть на рынок, где продают фрукты и овощи, твердые сыры из Вологодской области и мягкие из Италии, свежее мясо, деликатесы из дичи, черную икру и живых крабов. Если вы набрали полные пакеты и не хотите их тащить домой, то можете заказать доставку (от 150 до 500 рублей).

А вечером можно спуститься к сцене и послушать выступление современных артистов. По выходным здесь будут проходить концерты начинающих и известных звезд шоу-бизнеса. Совсем скоро в "Депо.Москва" появится и обширная культурно-развлекательная программа – с гастрономическими фестивалями и ярмарками, мастер-классами. Также уже открыты сувенирные лавки, спортивный и музыкальный клубы, детский игровой центр.

Летом на крыше фудмолла откроют веранды. Вид на Кремль оттуда, конечно, не открывается, но закаты должны быть чудесными.

Фудмолл готов принять одновременно более 4000 посетителей. Планируемое число посетителей – 5000-7000 человек в будни и 10 000-12 000 человек по выходным дням.

Рядом с фудмоллом еще два здания, где открыли винотеку и рестораны (уже работают "Сыроварня", "Крабы кутабы", "Китайская забегаловка").

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фудмолл «Депо. Москва»: грузинские пончики и балийский смузи

Миусское трамвайное депо на Лесной улице долгие годы требовало реставрации. Полтора года потребовалось, чтобы очистить стены, укрепить кирпичную кладку, восстановить утраченные элементы декора – в точности вернуть ему исторический вид. Теперь депо из красного кирпича меняет свое назначение и становится самым большим фудмоллом Москвы. В "Депо. Москва" в тестовом режиме (с 10.00 до 23.00) уже начали работать рынок, фудкорт и рестораны. Открытие запланировано на середину марта, но уже сейчас можно попробовать грузинские пончики, балийский смузи и камчатские крабы. "Комсомольская правда" узнала о новом проекте "Депо. Москва" от сооснователя фудмолла Алексея Васильчука (подробности)