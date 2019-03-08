2019-03-08T17:15:18+03:00
Происшествия

В Москве 15-летний подросток-инвалид скончался в стоматологии во время операции под наркозом

Врачи предполагают, что у юного москвича было какое-то ранее не выявленное заболевание
Семен ЕЛЕНИН
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Подросток-инвалид скончался в стоматологии во время операции под наркозом.Подросток-инвалид скончался в стоматологии во время операции под наркозом.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Следственный комитет проводит проверку по факту смерти 15-летнего подростка, который скончался накануне в кабинете стоматолога на западе Москвы. ЧП произошло днем 7 марта, в четверг.

- Молодой человек страдал одним из поведенческих расстройств, имел инвалидность, - рассказал «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах. - В последнее время он жаловался на боли в зубах, поэтому возникла необходимость проведения санации ротовой полости - полного осмотра.

Мама привезла подростка в стоматологическое отделение одной из государственных больниц.

- Врачи планировали осмотреть состояние зубов, выявить больные зубы и провести их лечение. Но так как визит к любому врачу для ребенка стресс, в стоматологии по согласованию с матерью подростка было принято решение провести санацию под общим наркозом. Чтобы пациент позволил врачам сделать свою работу.

Однако в процессе что-то пошло не так. Уже после того как наркоз начал действовать и мальчик заснул, он вдруг начал задыхаться. Врачи пытались его реанимировать, но не смогли. Пациент скончался.

- Предварительно судмедэксперты полагают, что удушье могло стать реакцией на наркоз, - продолжает источник. - Однако родные говорят, что при лечении зубов юному пациенту и прежде делали общий наркоз. До этого никаких проблем не возникало. Возможно, у москвича могло быть какое-то ранее не выявленное заболевание, при котором нельзя было делать наркоз.

В причинах смерти сейчас разбираются судебно-медицинские эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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