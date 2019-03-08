2019-03-08T17:32:05+03:00
Происшествия

В Москве из внедорожника офицера полиции украли ценных вещей на 300 тысяч рублей

Вор похитил сумку, разбив стекло
Семен ЕЛЕНИН
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Из внедорожника офицера полиции украли ценных вещей на 300 тысяч рублей.Из внедорожника офицера полиции украли ценных вещей на 300 тысяч рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Полицейские ищут вора, который умудрился в центре Москвы украсть ценные вещи из машины сотрудника полиции.

Кража произошла еще вечером в понедельник, 5 марта, - звонок в дежурную часть был зарегистрирован около полуночи. Мужчина припарковал внедорожник «Тойота Ленд Крузер» на Миусской площади (это неподалеку от Белорусского вокзала) у здания Общественной палаты РФ. Отсутствовал несколько часов. А когда вернулся, обнаружил, что переднее стекло у машины разбито, а из салона пропала лежавшая на переднем сидении сумка.

- В сумке находились планшет, дорогие очки, документы, крупная сумма денег в рублях и иностранной валюте, - сообщили «КП» в пресс-службе московской полиции. - Общая сумма ущерба оценивается в 335 тысяч рублей.

Мужчине, который стал жертвой воров, 40 лет. В полиции его личность не раскрывают, однако источники в правоохранительных органах сообщили, что пострадавший - действующий сотрудник полиции.

- Человек служит в офицерском звании в одном из подразделений МВД на территории Уральского федерального округа, - говорит источник. - В Москве он находится по личным делам. Здесь живут его родители.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Преступников ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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