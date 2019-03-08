2019-03-08T21:11:40+03:00
Происшествия

В Серебряном бору на берегу Москва-реки горит дом

Сотрудникам МЧС уже удалось локализовать пожар [видео]
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Горящий дом находился на окраине лесопарка, но пожарные не допустили, чтобы огонь перекинулся на деревья. Фото: предоставлено очевидцемГорящий дом находился на окраине лесопарка, но пожарные не допустили, чтобы огонь перекинулся на деревья. Фото: предоставлено очевидцем
Изменить размер текста:

Вечером в пятницу, 8 марта, в Серебряном бору загорелся одноэтажный деревянный дом. Сразу несколько свидетелей, издалека увидевших большой «факел», начали звонить на экстренный номер 112 около 20:00.

- На месте пожара работают два расчета, - сообщили корреспонденту «Комсомольской Правды» в пресс-службе московского управления МЧС. - Горящий дом находится в районе набережной Новикова-Прибоя, напротив дома 11. В 20:45 нашим сотрудникам удалось локализовать пожар. Общая площадь возгорания - 48 квадратных метров.

По словам очевидцев, горящий дом находится на окраине лесопарка, но пожарные не допустили, чтобы огонь перекинулся на деревья.

В Серебряном бору загорелся одноэтажный деревянный дом.

По предварительной информации, горит не жилой дом, а хозяйственная постройка. Также в некоторых СМИ появилась информация о взрывах. В экстренных службах Москвы это опровергают.

- Информации о пострадавших также не поступало, - уточняют в столичном МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Подмосковные врачи спасли годовалого ребенка, подавившегося монетой
Пользователи Рунета предпочитают 8 Марта путешествовать внутри страны
Путин обсудил с Совбезом усиление разведывательной деятельности у границ России
На 8 марта в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности
Накануне 8 Марта Москва станет в пробках
К 8 Марта пассажирок подмосковных автобусов поздравят российские звезды
Пенсионерка погибла при пожаре в Подмосковье
В Подмосковье покупатель спас магазин от ограбления
8 марта МЦК будет работать по графику выходного дня
В Москве глава управы района Выхино-Жулебино покинул свой пост
Россия разрабатывает новейшие военные спутники-разведчики
В Москве с 8 по 10 марта ограничат продажу алкоголя
Восемнадцать московских парков подготовили праздничную программу на 8 марта
ФСИН опровергла слухи об ожоге у Кокорина после процедуры в «Бутырке»
«Уральские авиалинии» открывают два новых прямых рейса во Францию
В мартовские праздники парковка в Москве будет работать бесплатно
В Москве возле станции метро «Выхино» столкнулись два автобуса
Более 5 тысяч родителей сдали ЕГЭ в Подмосковье
В Гидрометцентре рассказали, когда в Подмосковье сойдет снег
Движение поездов на участке «Внуково-Солнечная» ограничили из-за повреждения контактного провода