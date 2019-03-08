В Серебряном бору на берегу Москва-реки горит дом

Вечером в пятницу, 8 марта, в Серебряном бору загорелся одноэтажный деревянный дом. Сразу несколько свидетелей, издалека увидевших большой «факел», начали звонить на экстренный номер 112 около 20:00.

- На месте пожара работают два расчета, - сообщили корреспонденту «Комсомольской Правды» в пресс-службе московского управления МЧС. - Горящий дом находится в районе набережной Новикова-Прибоя, напротив дома 11. В 20:45 нашим сотрудникам удалось локализовать пожар. Общая площадь возгорания - 48 квадратных метров.

По словам очевидцев, горящий дом находится на окраине лесопарка, но пожарные не допустили, чтобы огонь перекинулся на деревья.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/696087" frameborder="0"></iframe> В Серебряном бору загорелся одноэтажный деревянный дом.

По предварительной информации, горит не жилой дом, а хозяйственная постройка. Также в некоторых СМИ появилась информация о взрывах. В экстренных службах Москвы это опровергают.

- Информации о пострадавших также не поступало, - уточняют в столичном МЧС.