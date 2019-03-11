Льготы для одинокой матери в Москве в 2019 году: На какую социальную помощь вправе рассчитывать, какие документы потребуются

У моей дочери скоро родится сын. С отцом ребенка отношения не сложились. Официального брака у них нет, а в свидетельстве о рождении придется ставить прочерк. Хотелось бы узнать, на какую социальную помощь в столице может рассчитывать одинокая мама?

Наталья Рогова. Южный округ.

Льготы для одинокой матери в Москве в 2019 году положены тем, у кого официально оформлена такая льготная категория. Как объяснили в столичной мэрии, детьми одиноких матерей считаются дети, в свидетельстве о рождении которых нет записи об отце или отец указан со слов матери. При этом детьми одиноких отцов признаются усыновленные неженатыми мужчинами дети. Кроме положенных всем родителям стандартных пособий, например, разовой выплаты на рождение ребенка от 5,5 тысяч рублей до 17,4 тысячи рублей или ежемесячной суммы по уходу за ребенком до 1,5 лет, на детей одиноких матерей или одиноких отцов можно оформить такие льготы для одинокой матери в Москве в 2019 году:

- ежемесячную компенсацию на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни некоторым семьям с детьми (выдается на детей до 16 лет; если ребенок учится в школе - до 18 лет) - 300 руб. или 750 руб. в зависимости от того, получает ли одинокий родитель ежемесячное пособие;

ежемесячную компенсацию на возмещение роста стоимости продуктов питания некоторым семьям на детей в возрасте до 3 лет - 675 руб.

При этом малообеспеченные одинокие родители могут также рассчитывать на ежемесячное пособие на ребенка в повышенном размере - 15 тыс. руб. (на детей от рождения до 3 лет) или 6 тыс. руб. (на детей от 3 до 18 лет). Напомним, малообеспеченными считаются горожане, у которых среднедушевой доход на дату обращения за денежной помощью не превышает столичный прожиточный минимум в расчете на душу населения (сейчас эта сумма равна 16 260 руб.).

Эти льготы одинокая мать или одинокий отец в Москве в 2019 году вправе получать даже после того, как официально оформят брак, если отчим или мачеха не усыновят ребенка. Опекунам и попечителям, воспитывающим детей одиноких матерей и отцов, также могут выдавать перечисленные выше выплаты.

ЭТИ ДОКУМЕНТЫ ПРИГОДЯТСЯ

Чтобы оформить льготы для одинокой матери в Москве в 2019 году, нужно обратиться на выбор - лично в ближайший центр госуслуг «Мои документы» или онлайн на портал мэра Москвы mos.ru.

Для ежемесячной компенсации на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни потребуются такие документы:

- заявление о выплате пособия;

- документы, удостоверяющие личность заявителя и второго родителя (при наличии), с данными о месте жительства в Москве;

- свидетельства о рождении детей, на которых оформляется выплата;

- документы, подтверждающие, что дети одинокой матери или одинокого отца постоянно зарегистрированы в Москве;

- свидетельство об установлении отцовства - для тех, кто его оформил (представляется по желанию);

- решение суда об усыновлении или удочерении ребенка, вступившее в законную силу и официально заверенная копия, или свидетельство об усыновлении или удочерении - для усыновителей (представляется по желанию);

- решение или выписка из решения об установлении над ребенком опеки (попечительства) - для опекунов или попечителей;

- документ, подтверждающий изменение фамилии, имени или отчества - если их поменяли;

- документы, подтверждающие право на получение выплаты.

Решение о начислении пособия принимают в течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления и после подготовки всех необходимых документов.

Если одинокая мать или одинокий отец оформляет компенсацию на возмещение роста стоимости продуктов питания, положенную некоторым семьям на детей, тогда им нужно принести перечисленные выше документы. К ним надо также добавить данные о реквизитах расчетного счета, на который будет перечисляться выплата.

ЧТО ЕЩЕ

1. Бесплатный набор с приданым для новорожденного выдают при выписке всем родившим в столичном роддоме. Его можно получить также в день выписки матери без ребенка, который остается с роддоме для лечения и наблюдения или переводится в другой медцентр; в день выписки ребенка из роддома без матери. Если по какой-то причине не получили подарочный набор в роддоме, тогда в течение двух месяцев после рождения ребенка коробку можно получить в отделе соцзащиты того района, где постоянно или временно зарегистрированы родители новорожденного.

В этот набор с приданым в Москве входят 44 детские вещи, которые обычно родители покупают малышу до 1 года. В списке - пеленки, распашонки, демисезонный комбинезон, пустышка, бутылочка, подгузники, комплект для купания с гелями, кремами, термометром и прочими нужными вещами, а также пеленальный матрасик и байковое одеяло.

2. Материальная помощь положена также малообеспеченным семьям москвичей. К примеру, ее могут получить попавшие в трудную жизненную ситуацию (тяжелая болезнь, авария в единственной квартире, кража личного имущества и т. д.) неработающие пенсионы, инвалиды, семьи, в которой есть несовершеннолетние дети. Для этого нужно обратиться в центр госуслуг «Мои документы», или в свое управление соцзащиты, или в центр социального обслуживания (ЦСО). Конкретную сумму материальной помощи будут высчитывать для каждой семьи или жителя индивидуально.

Кроме того, льготники могут рассчитывать и на адресную вещевую помощь, прежде всего одежду и обувь. Малообеспеченным семьям с детьми положен электронный сертификат на социальной карте москвича на покупку детских товаров. Тем, у кого соцкарты нет, адресную помощь выдают лично в руки без оформления электронного сертификата. Вещи, например, одежду и обувь, можно получить в центрах социального обслуживания.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

11 марта - Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура);

12 марта - Департамент капитального ремонта Москвы;

13 марта - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы;

14 марта - Управление координации деятельности Комплекса городского хозяйства Москвы;

15 марта - Комитет государственного строительного надзора Москвы.

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС РЕБРОМ

Когда отремонтируют проход к метро вдоль Митинской улицы?

В нашем микрорайоне многие жители пешком добираются к станции метро «Митино» по бульвару вдоль Митинской улицы. В управе обещали отремонтировать этот проход. Еще мы узнали, что мемориал на этом месте тоже обновят. Хотелось бы узнать, когда наведут порядок?

Михаил Вячеславович, ул. Митинская.

За разъяснениями мы обратились в «Жилищник» района Митино.

- Участок бульвара между 2-м и 7-м микрорайонами Митина вдоль Митинской улицы планируется благоустроить в этом году, - объяснили в ведомстве. - Этот маршрут жители используют для прохода от домов к остановкам общественного транспорта, станции метро «Митино» и ландшафтному парку. Поэтому для удобной «связки» между микрорайонами на площади более трех гектаров появятся новые пешеходные дорожки из плитки, а вдоль них - фонари, скамейки, урны. По просьбам местных жителей в удобные для них места перенесут пешеходные переходы.

Кроме того, во время благоустройства на бульваре реконструируют мемориал. В 2015 году здесь поставили табличку в память о митинцах, погибших при исполнении воинского и служебного долга - участниках Великой Отечественной войны, ветеранов Афганистана и представителях спасательных служб-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Теперь вдоль бульвара появятся информационные стенды с описанием исторических событий. Памятную табличку перенесут в новый комплекс зеркальных стел «Память сильнее времени». Мемориал дополнит композиция из деревьев. Ее разделят на три зоны, в каждой из которых деревья станут символом памяти. Ивы - как память о павших в Великой Отечественной войне. Березы - в честь ветеранов Афганистана. Клены - в память обо всех участниках спасательных операций и ликвидации последствий катастроф.

Подготовила Светлана ВОЛКОВА.