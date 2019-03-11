2019-03-11T14:13:08+03:00
Общество

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и премьер-министр Дмитрий Медведев обсудили вопрос модернизации Щелковского шоссе

Это позволит серьезно разгрузить трассу, облегчить жизнь жителей Балашихи и Звездного городка
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Премьер-министр Дмитрий Медведев встретился в Доме Правительства с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Автор фото: пресс-служба Правительства РФПремьер-министр Дмитрий Медведев встретился в Доме Правительства с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Автор фото: пресс-служба Правительства РФ
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Премьер-министр Дмитрий Медведев сегодня встретился в Доме Правительства с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Глава региона рассказал о необходимости реконструкции Щелковского шоссе. Важная федеральная трасса связывает Москву и сразу несколько подмосковных городов. «Щелчок», как называют шоссе в народе, в последние годы очень плотно загружен. Трассу давно не реконструировали. Нужна новая дорога. Есть планы по обновлению участка на 19 километре шоссе - это позволит разгрузить Щелковское шоссе, «поедут» Балашиха и Звездный городок.

- Жители просто требуют, чтобы мы модернизировали это шоссе, - отметил Андрей Воробьёв. - Я хотел бы Вас попросить ускорить выпуск постановления, которое позволило бы начать проектирование.

Отметим, что в районе Лосиного острова Московской области недавно были переданы бывшие федеральные земли. Но для запуска проекта по реконструкции Щелковского шоссе на границе национального парка необходимо специальное постановление Правительства РФ.

- С учётом того, что это в интересах людей и большое количество населения, которое проживает именно в этих частях Московской области, хотелось бы, чтобы трасса была более современной, - отметил премьер-министр, - а стало быть - и её пропускная способность стала выше. Я такое поручение дам (по поводу постановления, - Авт.). И будем этим заниматься.

Кроме того, губернатор доложил о работе по развитию экономического потенциала Подмосковья. Так, по итогам 2018 года экономика дала рост 4,2%, за 12 месяцев привлечено инвестиций в основной капитал на 900 млрд. рублей. Андрей Воробьёв ставит перед регионом задачу сдержать этот позитивный темп.

- Плотно работаем по социальному блоку, по национальным президентским проектам, - отметил губернатор. - Мы строим две большие детские больницы - в Балашихе и Красногорске. Плюс два образовательных центра. Владимир Владимирович (Президент, - Авт.) поддержал, профильные министры - тоже. Для нас это стратегически важно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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