2019-03-12T13:23:19+03:00
Общество

«Внуково» станет первым в стране аэропортом со станцией метро

Трассировка линии согласована с местными жителями
Анна МИХАЙЛОВА
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Первой в России воздушной гаванью со станцией метро станет аэропорт Внуково. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своем персональном сайте.

«Как правило, метро в аэропорты не тянут. Но для Внуково мы сделали исключение. Ведь это не только аэропорт, но и большой жилой район», - написал Сергей Собянин.

По его словам, на новом участке от «Рассказовки» до «Внуково» длиной 5,2 километра разместится две станции: «Пыхтино» - в районе одноименной деревни и ЖК «Солнцево Парк», а также «Внуково» - у паркингов аэропорта Внуково. На строительство уйдёт около четырех лет. То есть первые поезда с пассажирами смогут проехать по новому маршруту уже в 2022 году.

«Трассу метро мы согласовали с местными жителями и администрацией аэропорта Внуково, чтобы будущим пассажирам было максимально удобно», - отметил мэр.

Напомним, решение о продлении Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" в аэропорт "Внуково" утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в 2017 году. Новую станцию метро полностью интегрируют в инфраструктуру аэропорта, чтобы авиапассажиры получили максимум комфорта и удобств.

ЧТО ПОЛУЧИМ

Продление Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково:

- улучшит транспортное обслуживание жителей и работающих в Новой Москве, прежде всего в районах вдоль Боровского и Киевского шоссе. При этом сократится расстояние для подъезда к станциям метро на наземном транспорт;

- повысит качество транспортного обслуживания аэропорта "Внуково" с учётом прогнозируемого в ближайшие годы роста объема пассажироперевозок в 1,5 раза;

- предоставит авиапассажирам, а также встречающим и провожающим выбор оптимальных маршрутов для поездки в аэропорт на любом удобном транспорте - метро, аэроэкспрессе, автобусе, такси, с использованием каршеринга или на личной машине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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