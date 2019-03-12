В "Москва-Сити" построят самую высокую в Европе жилую башню

В центре столицы началось строительство нового небоскреба. Проект представили сегодня, 12 марта, на открытии стенда правительства Москвы на международной выставке недвижимости и инвестиционных проектов MIPIM 2019 в Каннах (Франция).

- В Москва-Сити появится самая высокая в Европе жилая башня высотой 405 метров, - сообщил сегодня на брифинге на выставке MIPIM заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин - Ее площадь около 300 тысяч квадратных метров. Объём инвестиций в строительство составит порядка 30 миллиардов рублей. Башню планируется построить в течение ближайших пяти лет.

Будущий небоскреб будет на 33 метра выше, чем самое высокое сейчас здание в Москва-Сити и в Европе "Башня Федерации". Новая высотка разместится между Выставочным переулком и 1-м Красногвардейским проездом. Новую башню оснастят системой инженерных коммуникаций "умный дом". На нижних этажах откроют магазины, кафе и рестораны, детский досуговый центр, а на верхних этажах - офисы, квартиры, общественные зоны (см. фото и "Конкретно"). Крышу стилобата (пристройки) сделают зеленой - со сквериком и местами для отдыха.

Не исключено, что название для самого высокого здания в Европе будут выбирать москвичи на электронном голосовании.

- Мы можем провести опрос на "Активном гражданине" и утвердить название для башни по его итогам, - отметил Марат Хуснуллин.

В юбилейной, 30-я международной выставке недвижимости MIPIM 2019 участвуют более 20 тысяч посетителей из 100 стран мира, более 3 тысяч экспонентов и участников деловой программы. В этом году MIPIM продлится до 15 марта.

Традиционно Москва представляет на выставке в Каннах свои главные проекты. Делегацию правительства Москвы возглавляет заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. На масштабной экспозиции площадью 703 квадратных метра в павильоне SEA BREEZE посетители могут узнать о ключевых инвестиционных проектах Москвы. Для этого на обновленном мультимедийном мобильном комплексе "Карта Москвы" демонстрируются планы развития Москвы, включая присоединенные территории. Помимо этого, свои презентации проводят восемь девелоперов, работающих на московском строительном рынке.

КОНКРЕТНО

В самом высоком жилом небоскрёбе в Москва-Сити:

- 104 наземных этажа и 4 подземных;

-с 3 по 16 этажи - бизнес-центр с офисами;

- 15 - 16 этажи - фитнес и СПА;

- 19 этаж - клубные пространства для собственников жилья;

- с 20 по 99 этажи - квартиры и апартаменты. Более половины квартир - студии с одной спальней площадью от 60 до 90 "квадратов". Почти 5 процентов отдадут под просторные апартаменты площадью от 120 до 180 "квадратов" с 2 - 3 спальнями и панорамными окнами;

- 100 этаж - вип-апартаменты площадью от 250 до 400 "квадратов" с персональным лифтом. Это будут "офисы-жильё" с возможностью обустройства рабочего пространства;

- 101 этаж - смотровая площадка.