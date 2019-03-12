Москва первой в России переходит на новые стандарты онкопомощи

Москва - первый регион в России, который перейдет на новые федеральные клинические стандарты в борьбе с онкологией. Это произойдет на три года раньше срока, предусмотренного недавно принятыми поправками в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Все необходимые для этого постановления и нормативные акты приняты правительством Москвы. Переход на новые клинические рекомендаций начнется 1 апреля, завершить процесс перехода планируется в течение 2019 года.

Итак, все нуждающиеся больные смогут бесплатно получить наиболее эффективную таргетную и иммунную терапию. Подобное лечение дает шанс пациентам, заболевания которых до недавнего времени считались смертельными. Отмечается, что Москва обеспечит всех нуждающихся пациентов необходимыми лекарствами и терапией в течение двух месяцев после начала перехода на новые стандарты.

В полном объеме будет обеспечено химиотерапевтическое лечение современными препаратами пациентов с шестью самыми распространенными видами рака: молочной железы, предстательной железы, почки, прямой кишки, бронхов и легкого, а также меланомы. Именно на эти заболевания приходится около 80% всех онкологических диагнозов в столице.

Предполагается, что лечение смогут получить около 95 тысяч человек. Помощь будет оказываться как в больнице, так и в условиях дневного стационара. Необходимость применения препаратов таргетной терапии и нужную дозировку определит лечащий врач-онколог.

В рамках программы "Столичное здравоохранение" на эти цели в 2019 году выделено 15,6 млрд. рублей. Обеспечение жителей столицы такими препаратами будет происходить сверх федерального Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

В дальнейшем правительство Москвы будет развивать виды и механизмы раннего выявления онкологических заболеваний. В т.ч. работать над улучшением маршрутизации пациентов, сокращением сроков от постановки диагноза до начала лечения, внедрением программных продуктов, помогающих контролировать сроки, качество и эффективность лечения.

Но и нынешние результаты работы столичных онкологов внушают оптимизм. Смертность от новообразований (на 100 тыс. населения) с 2010 года снизился почти на 10% (151,7 на 100 тыс. населения). Доля пациентов с выявленными заболеваниями на I стадии с 25,3 % в 2010 г. выросла до 33,1% в 2018 году