В Москве публичные слушания по проектам кварталов реновации начнутся в конце марта

Обсуждение проектов планировки новых кварталов реновации начнётся в конце марта - начале апреля. Об этом сегодня, 12 марта, сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин по итогам дискуссии на международной выставке недвижимости и инвестиционных проектов MIPIM 2019 в Каннах.

- Сейчас строится около 1,2 миллионов квадратных метров недвижимости для участников реновации, это почти 100 новых стартовых жилых домов, - рассказал Сергей Левкин. - Ещё 1,4 миллионов "квадратов" проектируется. Кроме того, на миллион квадратных метров разрабатывается градостроительная документация. По готовым проектам планировок районов реновации мы приступаем к публичным слушаниям.

По его словам, проекты будут выноситься на общественное обсуждение по мере готовности.

- Мы не будем «держать» эти проекты, будем сразу выводить их на публичные слушания, нам необходимо в максимально сжатые сроки согласовать проекты с жителями, - подчеркнул Сергей Лёвкин.

Напомним, в списке сноса по программе реновации в Москве оказались 5172 дома. В них живет около 1 миллиона человек. Программа реновации в городе рассчитана до 2032 года. Сейчас горожане переселяются в более чем 30 стартовых домов в семи округах - Восточном, Северо-Восточном, Западном, Южном, Юго-Западном, Северном и Юго-Восточном. Новые квартиры получают жители более 25 старых домов. В прошлом году в Москве новоселье справили более 10 тысяч участников реновации.