2019-03-12T19:54:46+03:00
Недвижимость

В Москве публичные слушания по проектам кварталов реновации начнутся в конце марта

Власти обещают учесть мнение жителей
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Проекты будут выноситься на общественное обсуждение по мере готовностиПроекты будут выноситься на общественное обсуждение по мере готовностиФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Обсуждение проектов планировки новых кварталов реновации начнётся в конце марта - начале апреля. Об этом сегодня, 12 марта, сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин по итогам дискуссии на международной выставке недвижимости и инвестиционных проектов MIPIM 2019 в Каннах.

- Сейчас строится около 1,2 миллионов квадратных метров недвижимости для участников реновации, это почти 100 новых стартовых жилых домов, - рассказал Сергей Левкин. - Ещё 1,4 миллионов "квадратов" проектируется. Кроме того, на миллион квадратных метров разрабатывается градостроительная документация. По готовым проектам планировок районов реновации мы приступаем к публичным слушаниям.

По его словам, проекты будут выноситься на общественное обсуждение по мере готовности.

- Мы не будем «держать» эти проекты, будем сразу выводить их на публичные слушания, нам необходимо в максимально сжатые сроки согласовать проекты с жителями, - подчеркнул Сергей Лёвкин.

Напомним, в списке сноса по программе реновации в Москве оказались 5172 дома. В них живет около 1 миллиона человек. Программа реновации в городе рассчитана до 2032 года. Сейчас горожане переселяются в более чем 30 стартовых домов в семи округах - Восточном, Северо-Восточном, Западном, Южном, Юго-Западном, Северном и Юго-Восточном. Новые квартиры получают жители более 25 старых домов. В прошлом году в Москве новоселье справили более 10 тысяч участников реновации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Снос хрущевок в Москве в 2018-2022 годах»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Подмосковье два мигранта ограбили таксиста и скрылись на его авто
Столичных водителей предупреждают о гололедице
В Подмосковье мошенники набрали кредитов на посторонних людей
В восьми московских кинотеатрах бесплатно покажут мультфильмы
Подмосковные врачи спасли годовалого ребенка, подавившегося монетой
Пользователи Рунета предпочитают 8 Марта путешествовать внутри страны
Путин обсудил с Совбезом усиление разведывательной деятельности у границ России
На 8 марта в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности
Накануне 8 Марта Москва станет в пробках
К 8 Марта пассажирок подмосковных автобусов поздравят российские звезды
Пенсионерка погибла при пожаре в Подмосковье
В Подмосковье покупатель спас магазин от ограбления
8 марта МЦК будет работать по графику выходного дня
В Москве глава управы района Выхино-Жулебино покинул свой пост
Россия разрабатывает новейшие военные спутники-разведчики
В Москве с 8 по 10 марта ограничат продажу алкоголя
Восемнадцать московских парков подготовили праздничную программу на 8 марта
ФСИН опровергла слухи об ожоге у Кокорина после процедуры в «Бутырке»
«Уральские авиалинии» открывают два новых прямых рейса во Францию
В мартовские праздники парковка в Москве будет работать бесплатно
В Москве возле станции метро «Выхино» столкнулись два автобуса
Более 5 тысяч родителей сдали ЕГЭ в Подмосковье
В Гидрометцентре рассказали, когда в Подмосковье сойдет снег
Движение поездов на участке «Внуково-Солнечная» ограничили из-за повреждения контактного провода