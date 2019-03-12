В Москве переработкой строительного мусора займётся компания из Франции

На открывшейся во вторник, 12 марта, в Каннах (Франция) международной выставке недвижимости и инвестиционных проектов MIPIM 2019 правительство Москвы подписало соглашение с французской компанией SUEZ о создании совместного предприятия по утилизации отходов строительства. На церемонии присутствовали заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин и генеральный директор группы компаний SUEZ Жан-Луи Шоссада. Подписи под соглашением поставили генеральный директор Мосинжпроекта Марс Газизуллин и старший исполнительный вице-президент по финансам и стратегии по Италии, Центральной и Восточной Европы, и СНГ компании "СУЭЗ Интернешнл" Диана Гальб.

Сегодня на MIPIM 2019 стороны договорились проработать дальнейшее взаимодействие по вопросам управления обращением с грунтами, отходами строительства и сноса в срок до июля 2019 года. Напомним, ранее в июле 2018 года на полях Московского урбанистического форума (МУФ) столичные власти и французская компания заключили меморандум о развитии совместных инициатив по переработке строительных отходов в рамках объектов Мосинжпроекта. Это коснётся в том числе и программы реновации. Ранее уже сообщалось, что отходы от сноса пятиэтажек в Москве могут утилизировать по зарубежным технологиям. При этом переработкой отходов программы реновации интересуются десятки частных компаний.

- У нас ожидаются больше объёмы отходов от реновации, также в городе активно строится метро, поэтому мы сотрудничаем с мировым лидером в области утилизации строительных отходов - компанией SUEZ, - сообщил сегодня журналистам заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - Раньше, особенно до старта реновации, у Москвы не было такой потребности в масштабной переработке строительных грунтов. Сейчас в городе образуется 20 миллионов тонн подобных отходов. Это большой объём. До этого мы заключали контракты с субподрядчиками на вывоз такого мусора. Но, к сожалению, они не справились с этой задачей, вываливали отходы в городе, неправильно их перерабатывали.

По его словам, часть полигонов для утилизации разместится за пределами столицы. Но мусор, к примеру, от реновации пятиэтажек можно и вовсе никуда не вывозить для дальнейшей переработки.

- По технологиям, которые предлагают французы, строительные отходы можно утилизировать и на самих стройплощадках в городе, - добавил Марат Хуснуллин. - Строительные грунты не опасны и не требуют специальных санитарно-защитных мероприятий в отличие от бытовых отходов. Мы надеемся, что совместное с французской компанией предприятие позволит нам сделать переработку строительного мусора более цивилизованной, экологичной и качественной.

По оценкам столичных властей по программе реновации до 2032 года в городе может образоваться примерно до 30 миллионов тонн строительного мусора. То есть около 1,5 - 2 миллионов тонн дополнительных отходов в год. При этом демонтаж ветхих пятиэтажек уже начался по технологии "умный" снос.

- Дом аккуратно разбираем, стекло и дерево отдельно, пластик, металл и кирпич отдельно, - сказал ранее мэр Сергей Собянин во время осмотра сноса первой хрущёвки реновации на востоке столицы. - Все материалы пойдут дальше на переработку и на вторичное использование. Это так называемая технология "умной" разборки для того, чтобы не просто разрушить и на свалку вывезти, а применить с пользой. Частичка дома будет где-то в других домах, на дорогах и стройках.

К примеру, цемент в снесённых железобетонных конструкциях дробят в щебень разного размера. Потом используют в строительстве, например, автомагистралей. Помимо этого, такой щебень можно пустить на производство новых железобетонных конструкций, то есть перемешать его с новым бетоном. По мнению экологов, современные технологии позволяют перерабатывать практически 100 процентов отходов, полученных при сносе зданий.