Экопарк и вело-пешеходный маршрут: как благоустроят пять набережных в Москве

Набережные Москвы-реки становятся центрами притяжения горожан, вдоль реки хочется гулять, можно отдохнуть на лавочках, перекусить в кафе, наблюдая, как проплывают теплоходы. Красивыми и уютными станут еще пять набережных – от Химкинского водохранилища до Капотни. Они будут благоустроены по единому стандарту. Сейчас ведется детальная проработка концепций.

- Уже разработаны конкретные предложения, позволяющие открыть набережные для жителей и гостей нашего города, - говорит Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы.

Возле Химкинского водохранилища

На набережной Химкинского водохранилища запланирована реконструкция эллингов. Фото: archsovet.msk.ru

Новым местом развлечений и активности у воды станет набережная Химкинского водохранилища. Здесь запланирована реконструкция эллингов (сооружения для ремонта или хранения судов на берегу) – они станут спортивными. Появятся торговые и развлекательные объекты, которые обязательно порадуют любителей активного образа жизни.

На Щукинском полуострове

Щукинский полуостров превратят в новое место для прогулок. Фото: archsovet.msk.ru

Одно из красивых мест на западе столицы, между руслом Москвы-реки, ее Серебряноборской излучиной и Строгинским затоном оказалось отстранено от темпа жизни мегаполиса. Речь о Щукинском полуострове. Образовался он в качестве карьера для добычи песка. Теперь его превратят в новое место для прогулок. Как рассказывают экологи, здесь целая энциклопедия. Школьники смогут изучать растения и увидеть многих животных – ежа, зайца-русака, барсука, камышовую овсянку, соловья и ястреба-тетеревятника.

- На Щукинском полуострове появится экопарк с экотропами и ограниченным доступом на территорию. Москвичи смогут узнать больше о природе своего города, - рассказали в мэрии Москвы.

Вблизи Живописной улицы

Соболев ручей, который впадает в Москву-реку, подчеркивает уникальность этой набережной. Фото: archsovet.msk.ru

Доступ к реке возле Живописной улицы ограничен – там и сложный рельеф, и близость промышленных объектов. Но сама природа подсказывает, что Соболев ручей, который впадает в Москву-реку, подчеркивает уникальность этой набережной. А сочетание высоких холмов и ручья в низине позволяет создать уютное пространство для прогулок москвичей. А неподалеку от места впадения ручья в Москву-реку создадут понтонный мост для пешеходной связи с Щукинским полуостровом.

Под Сабуровскими мостами

Различные зоны активностей расположатся на набережной под Сабуровскими железнодорожными мостами. Фото: archsovet.msk.ru

Зоны активностей, детские и спортивные тренажеры появятся на набережной под Сабуровскими железнодорожными мостами. Пока там гулять не совсем безопасно. Задача города создать комфортную связь с другими набережными города. Таким образом, москвичи смогут свободно перемещаться в любую выбранную зону.

Берега в районе Капотня

Вдоль набережной в районе Капотня планируют создать уникальный вело-пешеходный маршрут. Фото: archsovet.msk.ru

Прокатиться на велосипеде и прогуляться пешком можно будет вдоль набережной в районе Капотня. Там планируют создать уникальный вело-пешеходный маршрут. Для этого потребуется не только комплексное благоустройство, но и реорганизация улично-дорожной сети.

Кстати

Фитнес-центр и бары под Патриаршим мостом

В ближайшее время обновят пешеходную зону от Берсеневской набережной вблизи Храма Христа Спасителя. Проект включает модернизацию Патриаршего моста (300 метров). Будут отреставрированы амфитеатры, лестницы, а также созданы три лифта для маломобильных людей.

Спуск-причал к Москве-реке появится вдоль Болотной набережной. Благоустроят и участок, примыкающий к Патриаршему мосту. Здесь создадут выставочные и музейные экспозиции, творческие мастерские, фитнес-центр, бары и кафе с верандами.