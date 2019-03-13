В столичном зоопарке радостная новость - пара львинохвостых макак стала родителями. Сейчас детенышу Кая и Ляли почти 1,5 месяца. Малыш уже достаточно окреп, с каждым днем он становится все более любопытнее и самостоятельнее. Имя макаке еще не выбрали, потому что пока зоологи не определили пол малыша. Известно, что у него есть сестра Муля и старший брат Марсель. Но пока сородичи держатся в стороне от новорожденного детеныша, чтобы не беспокоить его и маму.

- Пока что детеныш питается исключительно материнским молоком, однако через пару месяцев он постепенно начнет пробовать "взрослую пищу". В рацион его старших сородичей входят разнообразные сочные фрукты, овощи, зелень, яйца и творог. Также львинохвостым макакам дают специальные витаминные добавки, - рассказали в Московском зоопарке.

В Московском зоопарке родился детеныш редкого львинохвостого макака.

Львинохвостые макаки являются самыми редкими приматами. В природе их всего нескольких тысяч особей. В Международной Красной книге они внесены в категорию "уязвимые". В зоопарках России львинохвостые макаки содержатся в Москве, а также в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

В столичном зоопарке гордятся, что специалистам удалось создать комфортные для размножения условия.

- Понаблюдать за малышом и его родителями гости зоопарка могут в "Доме обезьян", - уточнили в Московском зоопарке.