Реставрацию фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ завершат до майских праздников

ВДНХ готовится к 80-летнему юбилею. Этот год действительно станет Годом открытий. После реставрации в павильоне "Земледелие" весной откроется центр исследования письменности "Слово", до майских праздников восстановят фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок". Как ведутся работы 13 марта посмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин.Фото: Алиса ТИТКО

- Объем работ огромный и мы не собираемся останавливаться. Казалось бы 1200 памятников отреставрировали и достаточно. На самом деле, сейчас одновременно на реставрации находится 700 памятников. Постоянно нужно что-то обновлять, поддерживать, - сказал мэр Москвы.

В мае во всей красе после комплексной реставрации предстанут фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок". Стоит напомнить, что несколько месяцев назад с фонтана "Дружба народов" сняли 4-метровые бронзовые скульптуры девушек. Сам фонтан не реставрировали 65 лет.

Фигуры скоро установят вокруг самого известного фонтана Москвы.Фото: Алиса ТИТКО

В мастерской скульптуры очистили, добавили потерянные элементы (фрукты, украшения) и нанесли новый слой смальты (золочение). На нанесение позолоты на каждую скульптуру уходило около недели. В результате всех работ 25 специалистов-реставраторов за четыре месяца восстановили 16 золотых красавиц. Для того чтобы скульптуры вновь засияли под ярким летним солнцем, мастерам потребовалось порядка 6 кг сусального золота.

Уже сейчас две скульптуры (представительниц России и Беларуси) вернули на ВДНХ, до начала сезона фонтанов установят и других, а в бассейн вернут медных дельфинов и рыб. При реставрации "Каменного цветка" также пришлось воссоздать утраченные бронзовые фигуры, а именно гусей и осетров.

- Нам пришлось заменить три километра водовода, около 50 км электрических линий. Это только техническая составляющая. А также нужно было восстановить утраченные объекты, - сказал Сергей Собянин.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На ВДНХ в отреставрированном павильоне "Музей Востока" откроют выставку, посвященную творчеству Рерихов.

Павильон "Музей Востока" на ВДНХ.Фото: Алиса ТИТКО

В павильоне "Музей Востока" уже пять лет ведут реставрационные работы. Ранее здесь находился павильон "Здравоохранение", в 90-е годы были торговые площади. Фасады здания и залы сильно обветшали. В 2017 году на главном фасаде был раскрыт и отреставрирован трехчастный портал. По сохранившимся фрагментам и историческим фотографиям удалось воссоздать декоративные решетки на арках. За время проведения работ были отреставрированы стены, потолки, лепнина в главном зале. Воссозданы утраченные элементы лепнины и декоративные элементы. А в залах раскрыты исторические светильники.

- 30 апреля в павильоне будет открыта масштабная экспозиция "Сохраняя культуру. Музей Рерихов на ВДНХ", представляющая весь спектр художественного творчества Николая и Святослава Рерихов, - сообщили на ВДНХ.

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Несколько музеев ВДНХ теперь можно посетить бесплатно

На ВДНХ несколько музеев теперь можно посетить бесплатно. Изменения коснулись интерактивного музейного комплекса "Буран", павильонов "Гидрометеорология" и "Рабочий и колхозница". Без билетов их можно будет посетить каждое третье воскресенье месяца — с 11.00 до 22 00, а также каждый вторник — с 12.00 до 15.00. Бесплатными также стали выставки проекта по поддержке молодых талантов "ВЗЛЕТ" (подробности)