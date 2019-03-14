В Москве достраивают почти два десятка гостиниц

Москва последовательно развивает туризм и прежде всего - его инфраструктуру. За последние годы в столице построено более 50 качественных гостиниц. В этом году будет открыто еще 17 отелей - в четыре раза больше, чем в 2018-м. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения новой гостиницы DoubleTree By Hilton Moscow в аэропорту «Внуково».

- Туристическая отрасль с каждым годом становится все более весомой и серьезной для экономики города. И, конечно, невозможно представить ее без развития гостиничного сервиса, - пояснил Сергей Собянин.

Например, строительство отеля DoubleTree by Hilton Moscow - Vnukovo Airport завершилось менее года назад. Первых гостей он принял в июне 2018 года - болельщиков чемпионата мира по футболу.

Эксперты признают, что Москва с честью выдержала испытание болельщиками и чемпионатом мира по футболу, о чем свидетельствуют и международное жюри ЧМ, и многочисленные отзывы иностранных гостей.

Всего в Москве работает 1 тыс. 693 гостиницы, отеля и подобных объекта туризма общим количеством 82 тыс. номеров на 229 тыс. мест. Среднегодовая загрузка московских гостиниц составляет 77%, что сравнимо с показателями таких популярных туристических центров, как Амстердам, Лондон и Париж.

- Туристическая отрасль в Москве бьет рекорды, - сообщил Сергей Собянин. - В прошлом году наш город посетили 23,5 млн туристов. В этом году мы ждем роста туристического потока. На нас будут работать рассказы о прекрасной атмосфере чемпионата мира по футболу и многочисленных фестивалей, которые проходят в столице.

Каждый из 23,5 млн путешественников, посетивших столицу, останавливался в городе хотя бы на одну ночь. По сравнению с 2010-м турпоток в город увеличился на 84% - с 12,8 млн человек.

Основной поток туристов - 18 млн человек - составляют граждане России. Число гостей из других стран достигло 5,5 млн человек. В 2018 году в топ-5 стран дальнего зарубежья по числу граждан, посетивших Москву, вошли Китай (803,6 тыс. человек), Германия (321,9 тыс.) и Франция (149,3 тыс. человек).

Помимо строительства новых гостиниц, проведен колоссальный объем работ по благоустройству города, в частности, успешно развивается программа «Моя улица».

Развивается не только инфраструктура, но и событийное наполнение туризма. В Москве практически весь год проводятся яркие фестивали в рамках проекта «Московские сезоны».

В столице появилось множество новых точек притяжения, интересных не только москвичам, но и туристам, - прежде всего ВДНХ, парк Горького и новые парки, включая «Зарядье» у стен Кремля. На днях открылся гастроквартал «ДЕПО», созданный в лучших европейских традициях. Во второй половине года откроются еще два уникальных объекта: детский парк «Остров мечты» и Парк аттракционов на ВДНХ.

Эксперты обращают внимание, что с каждым годом объем туристического потребления и оборота от фестивалей растет. Это доказывает, что средства, вложенные в развитие туристической инфраструктуры, не только отбиваются, но и приносят отдачу.

КСТАТИ

В Москве за последние годы появилось множество приложений и сервисов, помогающих туристам и гостям Москвы (портал «Узнай Москву» и многие другие). Постоянно совершенствуется навигация по городу и в метро. В результате столица все чаще занимает высокие места в международных туристических рейтингах. Например, в прошлом году американский медиахолдинг CNN включил Москву в топ-10 городов мира, привлекательных для посещения осенью. А английская The Daily Telegraph - в число городов-лидеров, где проходят лучшие в мире рождественские фестивали и ярмарки.