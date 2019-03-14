Собянин - о зимней уборке города, новых парковках и медцентре в Новой Москве

В среду, 13 марта, мэр Сергей Собянин в прямом эфире телеканала «ТВ Центр» ответил на вопросы москвичей. Вот что он рассказал о решении важных для жителей проблем.

"КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ УЧАТСЯ НА УРОКАХ ПРОШЛЫХ ЗИМ"

- За последние годы мы провели революцию в сфере ЖКХ, особенно в том, что касается зимнего сезона. Мы перевели эксплуатацию дорог и дворов на систему государственных организаций. Раньше содержанием городских улиц занимались подрядчики, которые возникали из неоткуда и менялись каждый год, найти их потом было сложно. Сейчас в городе создана мощная система, в которой более 100 тысяч сотрудников коммунальных служб. Мы каждый год шаг за шагом двигаемся к тому, чтобы система работала максимально качественно, без сбоев. В столице проводится мониторинг уборки улиц с помощью обращений горожан на портал "Наш город" (gorod.mos.ru), видеокамер, ведомственного контроля. Конечно, мы извлекаем уроки из прошлых зим. Погода проводит экзамен для коммунальных служб. Считаю, что "Жилищники" сработали в целом неплохо. Но это ещё не значит, что нужно успокаиваться.

"ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ БЛАГОУСТРОЯТ ПО ЗАЯВКАМ ГОРОЖАН"

- Программа "Мой район" рассчитана на то, чтобы обеспечить равный доступ москвичей к городским услугам. Сейчас мы такую программу форматируем - и с точки зрения интерактивного наполнения, информирования жителей, и добавляем конкретные мероприятия на ближайшее время. Программа сама, идеология развития города - не в среднем и целом, а комплексно по каждому району - это идеология развития всей столицы. И никакой руководитель города не сможет отступиться от этой идеологии, потому что это требование самих москвичей.

"ОКОЛО КОСМИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ОТКРОЕТСЯ СЕТЬ ТЕХНОПАРКОВ"

- В Москве сосредоточено креативное ядро космической отрасли, которое сегодня разбросано по десяткам разных предприятий. Многие из них находятся не в лучших помещениях и условиях. Создание Национального космического центра, создание хороших условий для работы, концентрация на одной площадке придадут отрасли большей эффективности. И закрепят за Москвой статус центра научно-космических разработок.

На космическую отрасль в Москве сейчас работают 50 тысяч человек - конструкторские бюро, заводы, институты. При этом в столице будут открываться не только места для самих работников, корпораций и их подразделений. Вокруг центра создадим целую систему технопарков, в которых будут работать малые, средние инновационные предприятия, которые смогут взаимодействовать друг с другом и дополнять госкорпорации и компании.

"В СТОЛИЦЕ СТРОИТСЯ ОГРОМНАЯ ПЕРВОКЛАССНАЯ КЛИНИКА"

- Первая очередь медицинского центра в Коммунарке будет закончена в конце этого года, вторая очередь в конце следующего года. Это будет первоклассная клиника, сделанная по самым современным стандартам на основе самых лучших технологий. В Москве уже несколько десятилетий не открывали новых медицинских центров такого масштаба. Это один из крупнейших центров в стране, который будет оказывать медицинскую помощь не только жителям Новой Москвы, которых уже в разные сезоны в среднем около полумиллиона человек. Летом там начинается дачная жизнь. Жители Южного Бутова, Новопеределкино и Солнцево тоже смогут лечиться в новом медцентре. Он охватит примерно около миллиона пациентов. Стройка идёт максимально быстро, насколько это возможно.

(Напомним, в Коммунарке сейчас строится крупнейшая в городе больница с родильным домом. На площади 159 тысяч квадратных метров разместят десять корпусов с общим операционным блоком и конференц-залом.

Больница рассчитана на 1016 коек. В ней будет многопрофильный блок для взрослых пациентов, инфекционный блок, подстанция скорой помощи, а также инженерно-технический пункт. На крыше обустроят вертолетную площадку. А в родильном доме на 130 коек появится детский стационар.

В больничных палатах можно будет лечиться от неврологических, онкологических, гинекологических, урологических болезней. Пациентов будут принимать также в офтальмологическом отделении, отделении общей и гнойной хирургии. В кабинетах врачи проведут общетерапевтические обследования.

Строительство огромного комплекса разделено на две очереди. Первая - блок корпусов для взрослых на площади 87,6 тысяч квадратных метров. Вторая очередь - блок корпусов для детей на площади 71,5 тысячи квадратных метров. - Прим. авт.).

"РАСХОДЫ НА ОНКОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ ПОДНИМЕМ В ДВА РАЗА"

- Таргетная дорогостоящая терапия не везде в мире оказывается в рамках страховой медицины. В основном это платные услуги. Так и было в Москве до настоящего времени. Федеральным законом утверждены новые стандарты медицинской помощи, которые начнут действовать по всей стране через три года. А в Москве - раньше, по сути, мы станем пилотным регионом. Мы в два раза увеличиваем финансирование для оказания онкологической помощи. Для Москвы это абсолютно правильное и стратегически верное решение. Количество пожилых людей в столице стремительно растёт. И через несколько их уже будет около миллиона человек. Нужна другая структура здравоохранения для оказания качественной помощи. Это спасёт тысячи жизней.

"НОВЫЕ СТАНЦИИ МЕТРО ЗАПУСТИМ ЭТОЙ ВЕСНОЙ"

- Первый участок метро на отрезке от Некрасовки до Косино планируем открыть в мае - июне. Сейчас проводятся пуско-наладочные работы, решаются проблемы с инженерными системами.

Участок Солнцевской линии от "Парка Победы" до "Делового центра", продлённый до "Рассказовки", мы не планируем соединять с участком Калининской линии от "Третьяковской" до "Новоксино". Хотя на Генплане эти две ветки должны были соединиться. Но поскольку эта связка намечалась в самом центре города, а рытьё там огромных котлованов на глубине с прокладкой коммуникаций может парализовать всю центральную часть города.

С другой стороны, мы строим Большую кольцевую линию метро, и Солнцевская ветка соединяется с ней и МЦК. В итоге она не становится тупиковой и не "зависает". При этом решается проблема транзита через БКЛ, а не с помощью стройки метро в центре города.

ЧТО ЕЩЁ СКАЗАЛ МЭР

О программе "Московское долголетие"

- Мы не успеваем фонтанировать идеями вместе с участниками этой программы, запуская новые и новые начинания. Нас просили создать второй, предпрофессиональный уровень изучения иностранных языков и программирования. Мы это сделали. Потом участники программы захотели, чтобы один человек мог заниматься сразу в нескольких кружках. Мы это тоже сделали. Дальше появилась идея создания клубов на площадках социальных центров, где пожилые люди могут пообщаться, попить чаю, обменяться идеями. Сейчас начинаем открывать такие клубы.

О реконструкции ВДНХ

- В этом году в основном завершится реставрация на подавляющем большинстве объектов ВДНХ. В том числе и на таких уникальных, как павильоны бывших республик СССР - Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, а также "Земледелие", "Центральный", фонтанов "Каменный цветок", "Дружба народов". Это только кажется, что там просто фонтаны, а это огромные инженерные сооружения. В них одних труб нужно проложить 3 километра, заменить десятки форсунок и десятки элементов. Центральная аллея ВДНХ и памятники на ней приведём в порядок в этом году. Конечно, развитие ВДНХ продолжается. Ещё будем делать вторую очередь ландшафтного парка, сказочный город для детей, расширять выставочное пространство для создания мощного международного Экспоцентра в Москве. ВДНХ есть ещё куда развиваться. В течение трёх - пяти лет все проекты завершим.

О гастрономических кластерах

- Важно почти в каждом районе попытаться создать нечто похожее. Например, маленький рыночек с кафешками, местами для общения и местных праздников. Надо двигаться в этом направлении. Ведь ярмарки выходного дня работают только три - четыре дня в неделю. Их вид, несмотря на то, что мы стараемся придать им форму, оставляет желать лучшего. Поэтому будем открывать современные круглогодичные красивые рынки там, где это возможно и хотят жители. В этом году в городе их будет 20.

О благоустройстве вдоль Яузы

- Пойма реки Яуза занимает огромную территорию - около 350 гектаров. К сожалению, она достаточно запущена, не совсем удобна для прогулок, для занятий спортом и отдыха с детьми. Мы создаём программу для реабилитации всей территории Яузы с обустройством берегов и очисткой русла реки. Но не хотим это делать одномоментно, потому что каждый отрезок реки проходит через разные районы, где-то близко жильё, где-то далеко, жителей больше или меньше. Поэтому мы наводим порядок постепенно. Здесь уже благоустроенно 70 гектаров. В этом году обновим ещё 30 - 50 гектаров. Там появятся спортивные и детские площадки, освещение, видеонаблюдение. Шаг за шагом Яуза превратится в одно из любимых мест москвичей для отдыха и прогулок.

О парковках около Измайловского парка

- Мы не всегда идём на расширение парковок, потому что дополнительные стоянки автоматически увеличивают поток автомобилей и пробки. Это должно быть сделано оптимально. Около Измайловского парка в этом году планируем открыть ещё несколько парковок к уже имеющимся 800 местам. Парк пользуется все большей популярностью у жителей.

О карте "Тройка"

- Карта "Тройка" не именная, поэтому после утери невозможно вернуть с неё деньги. Мы знаем об этой проблеме. Мы создадим и запустим в следующем году систему персонифицированных карт. Чтобы при необходимости житель мог заблокировать счёт, перевести с него деньги на другой счёт. Карта "Тройка" будет не просто абстрактная, а привязанная к конкретному человеку.

О втором выходе на станции метро "Севастопольская"

- Строительство второго выхода на этой станции не планируется. Но в Зюзино придёт Большая кольцевая линия. Благодаря этому изменятся потоки пассажиров, станет больше транспортных возможностей и снизится нагрузка на действующую ветку метро. Стройка БКЛ в этом районе займет два - три года.

О закрытии станции "Новые Черёмушки"

- На время ремонта закрывать ее для пассажиров не будут. Все работы планируется проводить ночью. Постараемся создавать как можно меьше неудобств для жителей.