В Подмосковье в двух ДТП пострадали семь человек
Сразу две аварии произошли в Московской области утром 14 марта.
- Первая на 3 км автодороги «Сергиев Посад», - сообщили «КП» в пресс-службе областного управления МВД. - Столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Трое человек пострадали.
По некоторым данным, медицинская помощь понадобилась еще семерым, но в полиции эту информацию не подтвердили. Вероятно, пассажиров с ушибами осмотрели на месте, от госпитализации они отказались.
Сегодня же на «малой бетонке» (168 км трассы А107) столкнулись сразу две фуры с микроавтобусом Peugeot, который ехал им навстречу. Чудом обошлось без погибших. Однако четыре человека пострадало.
- На месте обоих происшествий работают сотрудники ГИБДД, - добавили в пресс-службе. - Обстоятельства ДТП уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU