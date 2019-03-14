В Подмосковье в двух ДТП пострадали семь человек

Сразу две аварии произошли в Московской области утром 14 марта.

- Первая на 3 км автодороги «Сергиев Посад», - сообщили «КП» в пресс-службе областного управления МВД. - Столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Трое человек пострадали.

По некоторым данным, медицинская помощь понадобилась еще семерым, но в полиции эту информацию не подтвердили. Вероятно, пассажиров с ушибами осмотрели на месте, от госпитализации они отказались.

Сегодня же на «малой бетонке» (168 км трассы А107) столкнулись сразу две фуры с микроавтобусом Peugeot, который ехал им навстречу. Чудом обошлось без погибших. Однако четыре человека пострадало.

- На месте обоих происшествий работают сотрудники ГИБДД, - добавили в пресс-службе. - Обстоятельства ДТП уточняются.