2019-03-14T12:46:39+03:00
Происшествия

В Подмосковье в двух ДТП пострадали семь человек

Столкнулись микроавтобус с легковушкой и две фуры с микроавтобусом
Игорь ПАВЛОВ
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В Подмосковье в двух ДТП пострадали семь человекВ Подмосковье в двух ДТП пострадали семь человекФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Сразу две аварии произошли в Московской области утром 14 марта.

- Первая на 3 км автодороги «Сергиев Посад», - сообщили «КП» в пресс-службе областного управления МВД. - Столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Трое человек пострадали.

По некоторым данным, медицинская помощь понадобилась еще семерым, но в полиции эту информацию не подтвердили. Вероятно, пассажиров с ушибами осмотрели на месте, от госпитализации они отказались.

Сегодня же на «малой бетонке» (168 км трассы А107) столкнулись сразу две фуры с микроавтобусом Peugeot, который ехал им навстречу. Чудом обошлось без погибших. Однако четыре человека пострадало.

- На месте обоих происшествий работают сотрудники ГИБДД, - добавили в пресс-службе. - Обстоятельства ДТП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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