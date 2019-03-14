Из "Шереметьево" самолет не смог вылететь в Бангкок из-за повреждения крыла

Самолет "Боинг 777" не смог вылететь утром 14 марта из "Шереметьево". Специалисты аэропорта обнаружили повреждение крыла самолета при подготовке к полету. Об этом "Комсомольской правде" сообщили в аэропорте.

- Сегодня в Международном аэропорту "Шереметьево" в 7.10 в процессе противообледенительной обработки воздушного судна "Боинг 777" авиакомпании "Россия" обнаружил повреждение на крыле самолета. Авиакомпания была оперативно проинформирована, воздушное судно отстранили от полета, - рассказали в дирекции по связям с общественностью Международного аэропорта "Шереметьево".

Самолет должен был вылететь в Бангкок. Пассажиров высадили с борта самолета. В терминале им переоформили билеты, после чего предоставили другой борт.

В аэропорту сразу же была создана специальная комиссия для установления причин. Специалисты инспекции по безопасности полетов АО "МАШ" совместно с представителями компании, которая занимается техническим обслуживанием самолетов авиакомпании "Россия", осмотрели крыло. Но следов повреждения крыла посторонними предметами не было обнаружено.

- Авиационно-технические специалисты пришли к предварительным выводам, что отслоение фрагмента обшивки крыла могло произойти еще в процессе полета самолета, - сообщили в "Шереметьево".