«Столица Гипербореи» станет столицей фантастики

Известные российские писатели, работающие в жанре фантастики, соберутся в городе Ковдор Мурманской области 19 апреля. Место для проведения встречи выбрано не случайно: северный город позиционирует себя как «столица Гипербореи». Ведь в его окрестностях найдено немало артефактов, которые исследователи считают последними свидетельствами существования древней цивилизации, погибшей в результате планетарного катаклизма. Организаторы слета писателей-фантастов сочли, что загадочные сооружения, подземелья, и письмена на неизвестном языке отлично подходят для того, чтобы задать мероприятию нужную атмосферу.

Известные российские авторы уже откликнулись на приглашение. Ковдор посетят автор знаменитого «Ночного дозора» Сергей Лукьяненко, его коллеги Олег Дивов, Сергей Панов, Андрей Щербак-Жуков, Антон Первушин, Владимир Торин, а также главред «Литературной газеты», писатель и поэт Максим Замшев. Уже состоявшиеся фантасты, а также начинающие писатели, обсудят новинки жанра, примут участие в мастер-классах и обсуждениях, проведут встречи с читателями и представителями издательств.

Слет фантастов – далеко не первое российское мероприятие такого рода. Тематические конференции и форумы любителей фантастической литературы ежегодно проходят под Москвой, в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Крыму. Однако ковдорский форум заметно отличается от них.

Во-первых, не так уж часто известные писатели посещают небольшие провинциальные города, тем более расположенные не в непосредственной близости от столиц или на берегу теплого моря, а на Русском Севере, за Полярным Кругом. А во-вторых, для форума фантастов на этот раз выбрано поистине фантастическое место, которое не может не вдохновлять своей загадочной историей.

Справка «КП»: Кстати, для многих писателей-фантастов тема Гипербореи более чем близка. К примеру, в цикле романов Сергея Панова «Тайный город» часто упоминаются Гиперборея и гиперборейцы, а также Сейдозеро – культовое место для всех искателей следов древней цивилизации, а в романе Владимира Торина «Тантамареска» житель Гипербореи по имени Эо является одним из главных действующих лиц.

Съезд писателей-фантастов в Ковдоре, Мурманская область, «Ковдор – столица Гипербореи».

Про таинственную Гиперборею читайте также в материалах: Ковдор - столица Гипербореи, часть 1; Ковдор - столица Гипербореи, часть 2; Новый год по-гиперборейски; а еще отчет об экспедиции «Комсомольской правды», которая побывала на Кольском полуострове, где искала следы таинственной заполярной цивилизации под названием Гиперборея.